France Football: Роналду в октябре заявлял руководству «Ювентуса», что хочет перейти в «ПСЖ»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду хотел перейти в «ПСЖ».

22 октября 2019-го, после матча «Ювентус» – «Локомотив» (2:1), португалец в разговоре с главой туринцев Андреа Аньелли, вице-президентом Павлом Недведом, Джанлуджи Буффоном и личным агентом Жорже Мендешом рассуждал о возможном переходе в «ПСЖ» и желании поиграть в одной команде с Неймаром и Килианом Мбаппе. По данным источника, Роналду был раздражен уровнем игры «Ювентуса».

Из-за пандемии Роналду отказался от собственной идеи переезда в Париж, но в окружении футболиста сообщили, что до вынужденной паузы португалец мог покинуть «Ювентус».