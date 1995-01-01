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    France Football: Роналду в октябре заявлял руководству «Ювентуса», что хочет перейти в «ПСЖ»

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду хотел перейти в «ПСЖ».

    22 октября 2019-го, после матча «Ювентус» – «Локомотив» (2:1), португалец в разговоре с главой туринцев Андреа Аньелли, вице-президентом Павлом Недведом, Джанлуджи Буффоном и личным агентом Жорже Мендешом рассуждал о возможном переходе в «ПСЖ» и желании поиграть в одной команде с Неймаром и Килианом Мбаппе. По данным источника, Роналду был раздражен уровнем игры «Ювентуса».

    Из-за пандемии Роналду отказался от собственной идеи переезда в Париж, но в окружении футболиста сообщили, что до вынужденной паузы португалец мог покинуть «Ювентус».

    • Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 году.
    • В этом сезоне он сыграл в 33 матчах Серии А, забил 31 гол и сделал шесть голевых передач.

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    Источник: France Football

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +105

      isakkobelini 12 минут назад

      был бы по титулам просто топчик если еще и с ПСЖ выйграл бы чемпионат.

      0
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      Рейтинг: +1642

      Dizayner 35 минут назад

      если бы да если бы, чего воду мутить через год? не сезон, писать нечего?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +138

      cevin cigan 1 час назад

      Мало ли что с горяча не скажешь(ещё и год назад). Рон и реаловцам высказывал недовольство их формой( "Если бы все трудились как я,то мы бы не были в такой +опе!"). В гневе человек всякое может сказать,это же не повод куда то сбегать?

      0
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      Рейтинг: +1554

      ItalianFootball 1 час назад

      Из Франции хорошо видно и слышно, а главное спустя почти год так бомбить. Профессионалы, что тут скажешь.

      1
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      Рейтинг: +16005

      bset > ItalianFootball 56 минут назад

      Ну так. Люди годами учатся сказки сочинять.

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