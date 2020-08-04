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  • France Football: Роналду в октябре заявлял руководству «Ювентуса», что хочет перейти в «ПСЖ»

France Football: Роналду в октябре заявлял руководству «Ювентуса», что хочет перейти в «ПСЖ»

4 августа 2020, 09:39
5

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду хотел перейти в «ПСЖ».

22 октября 2019-го, после матча «Ювентус» – «Локомотив» (2:1), португалец в разговоре с главой туринцев Андреа Аньелли, вице-президентом Павлом Недведом, Джанлуджи Буффоном и личным агентом Жорже Мендешом рассуждал о возможном переходе в «ПСЖ» и желании поиграть в одной команде с Неймаром и Килианом Мбаппе. По данным источника, Роналду был раздражен уровнем игры «Ювентуса».

Из-за пандемии Роналду отказался от собственной идеи переезда в Париж, но в окружении футболиста сообщили, что до вынужденной паузы португалец мог покинуть «Ювентус».

  • Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 году.
  • В этом сезоне он сыграл в 33 матчах Серии А, забил 31 гол и сделал шесть голевых передач.

Источник: France Football
Франция. Лига 1 Ювентус ПСЖ Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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ItalianFootball
1596523701
Из Франции хорошо видно и слышно, а главное спустя почти год так бомбить. Профессионалы, что тут скажешь.
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cevin cigan
1596524289
Мало ли что с горяча не скажешь(ещё и год назад). Рон и реаловцам высказывал недовольство их формой( "Если бы все трудились как я,то мы бы не были в такой +опе!"). В гневе человек всякое может сказать,это же не повод куда то сбегать?
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Dizayner
1596525951
если бы да если бы, чего воду мутить через год? не сезон, писать нечего?
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isakkobelini
1596527364
был бы по титулам просто топчик если еще и с ПСЖ выйграл бы чемпионат.
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КонтриК
1596537959
Скататься в Париж за чемпионством, а потом и в Бундеслигу. Был бы первым, если не ошибаюсь, кто выигрывал все чемпионаты ТОП 5 лиг
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