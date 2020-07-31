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  • Карпин – о случаях коронавируса в РПЛ: «В новом сезоне будет так же. Зараженные и сейчас есть в каждой команде»

Карпин – о случаях коронавируса в РПЛ: «В новом сезоне будет так же. Зараженные и сейчас есть в каждой команде»

31 июля 2020, 21:19
8

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о регламенте РПЛ в период пандемии коронавируса.

«В мире 14 миллионов болеют. Это даже не эпидемия — пандемия. Может заболеть кто угодно.

Нужно правила для всех сделать одинаковыми: человека с положительным тестом отправлять домой, остальные здоровые – играть. Регламент РФС и РПЛ говорил, что надо идти договариваться с Роспотребнадзором. Тогда не проводите чемпионат. Почему во всех странах договариваются? Если не можете договориться, то не проводите. Мы что ли виноваты?

И в следующем сезоне будут такие случаи. Сезон будет точно такой же. Как минимум полгода будет то же самое. Коронавирус никуда не денется. Еще будут зараженные. Они и сейчас есть в каждой команде.

Просто будут говорить: «В списке заявленных игроков все тесты отрицательные». А кто не заявлен на игру, у них что? То есть они тренировались неделю, но не контактировали? Ну это бред», – сказал Карпин.

  • В июне в «Ростове» произошла вспышка коронавируса.
  • Клуб занял в минувшем сезоне РПЛ пятое место.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (8)
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kazak161
1596222019
Губернатор Ростовской области Вася Голубев совсем с ума сошел, Всех ростовчан усилил штрафами, на самом деле он просто гнида и язык у него стерся угождать властям из Москвы! Валера хочет создать ФК Ростов но губернатор наш тупой все портит и не первый раз! Короче валить этого урода надо пока он беды не натворил!
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kazak161
1596222219
Да! и еще! Все зерно высшего качества идет на экспорт! Так что хлеб жители Ростовской области получают самого низкого качества!
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kazak161
1596227068
Я правду говорю! За отца царство ему небесное! и за Россию!
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portero
1596263650
Роспотреб-рэкет будет бабки рубить, за устранение конкурента.
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Январь 59
1596265693
В руки РоспотребРазбоя попала волшебная палочка. Не дадут ни вам ни Краснодару занять первое место на пьедестале. А если ослушаются, будет ещё один или два клуба банкрота.
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zigbert
1596308253
В этом регламенте присутствуют двойные стандарты.
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