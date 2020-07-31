Карпин – о случаях коронавируса в РПЛ: «В новом сезоне будет так же. Зараженные и сейчас есть в каждой команде»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о регламенте РПЛ в период пандемии коронавируса.

«В мире 14 миллионов болеют. Это даже не эпидемия — пандемия. Может заболеть кто угодно.

Нужно правила для всех сделать одинаковыми: человека с положительным тестом отправлять домой, остальные здоровые – играть. Регламент РФС и РПЛ говорил, что надо идти договариваться с Роспотребнадзором. Тогда не проводите чемпионат. Почему во всех странах договариваются? Если не можете договориться, то не проводите. Мы что ли виноваты?

И в следующем сезоне будут такие случаи. Сезон будет точно такой же. Как минимум полгода будет то же самое. Коронавирус никуда не денется. Еще будут зараженные. Они и сейчас есть в каждой команде.

Просто будут говорить: «В списке заявленных игроков все тесты отрицательные». А кто не заявлен на игру, у них что? То есть они тренировались неделю, но не контактировали? Ну это бред», – сказал Карпин.