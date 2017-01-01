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    Карпин – о случаях коронавируса в РПЛ: «В новом сезоне будет так же. Зараженные и сейчас есть в каждой команде»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о регламенте РПЛ в период пандемии коронавируса.

    «В мире 14 миллионов болеют. Это даже не эпидемия — пандемия. Может заболеть кто угодно.

    Нужно правила для всех сделать одинаковыми: человека с положительным тестом отправлять домой, остальные здоровые – играть. Регламент РФС и РПЛ говорил, что надо идти договариваться с Роспотребнадзором. Тогда не проводите чемпионат. Почему во всех странах договариваются? Если не можете договориться, то не проводите. Мы что ли виноваты?

    И в следующем сезоне будут такие случаи. Сезон будет точно такой же. Как минимум полгода будет то же самое. Коронавирус никуда не денется. Еще будут зараженные. Они и сейчас есть в каждой команде.

    Просто будут говорить: «В списке заявленных игроков все тесты отрицательные». А кто не заявлен на игру, у них что? То есть они тренировались неделю, но не контактировали? Ну это бред», – сказал Карпин.

    • В июне в «Ростове» произошла вспышка коронавируса.
    • Клуб занял в минувшем сезоне РПЛ пятое место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1436

      kazak161 2 минуты назад

      Губернатор Ростовской области Вася Голубев совсем с ума сошел, Всех ростовчан усилил штрафами, на самом деле он просто гнида и язык у него стерся угождать властям из Москвы!

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      Рейтинг: +5138

      alarm 23 минуты назад

      хорошо, что дезеувщина передаётся только между болельщиками спартака

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