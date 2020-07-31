Президент «Ростова» Арутюнянц: «Нам нужны титулы»

«Ростов» опубликовал обращение президента клуба Арташеса Арутюнянца к болельщикам.

«Уважаемые болельщики! Это был тяжелый и сложный сезон для нас. Довольны ли мы результатом? Сложно ответить. С одной стороны – пятое место РПЛ – это очень хороший результат для нас, а с другой – мы могли реально побороться за право выступать в Лиге чемпионов и за медали в чемпионате. То, что это прогресс для команды и клуба – для нас это очевидно, но некоторое разочарование все равно присутствует.

Пандемия... COVID-19 спутал нам всe. В этом сезоне мы начали играть в другой футбол, в который хотели играть с самого начала, мы поменяли философию. Для команды это было непросто. Ребята справились, молодцы, хорошо поработали. Такая игра радует наших болельщиков и доставляет удовольствие всем любителям футбола.

Футбол – это праздник. Мы и в будущем будем стараться показывать зрелищную игру. Двигаемся дальше, готовимся к новому сезону. Мы хотим дарить эмоции и радость от футбола, собирать стадионы, мы хотим, чтобы команда радовала всех своей игрой. Мы занимаемся развитием академии, молодeжных команд, основной команды, несмотря на все трудности. У нас есть цели и задачи. Цель я озвучивал ранее: стабильный клуб, которым бы мы гордились – для этого нам нужны титулы.

Мы не будем озвучивать задачи каждый год, они у нас должны быть неизменные. Задача – регулярно бороться за высокие места в РПЛ, позволяющие выступать в европейских турнирах. Мы постоянно должны выступать на хорошем уровне и показывать достойную игру. Это один из аспектов успеха. По поводу Кубка: стать обладателем Кубка – задача и мечта любого футбольного клуба.

Трансферная политика нашего клуба должна быть последовательной и системной. Я считаю, главное – сбалансированный состав, также нам нужно создать глубину состава. Мы готовы расстаться с игроком в том случае, если он сам изъявит желание покинуть клуб, и мы получим достойное предложение. При этом мы должны понимать, кем мы его заменим. Если игрок перестал соответствовать нашим критериям – тогда мы тоже готовы расстаться.

Нам надо, чтобы игроки бились на поле, выкладывались полностью, были сильны духом, были сильными личностями. Чтобы интересы команды были в приоритете намного выше, чем любые другие. Помимо игровых качеств нам очень важны психология, характер и личность футболиста. Новые игроки должны органично вписываться в наш коллектив. Игрок должен хотеть играть за наш клуб.

Что касается слухов про уходы – журналисты всегда что-то пишут. Это их работа. Для нас важны только интересы команды. Наша задача, чтобы в команде была хорошая атмосфера. Мы точно знаем, чего хотим, у нас есть цель, стратегия и план развития. Мы двигаемся шаг за шагом. Я очень хорошо знаю, какую команду и какой клуб мы хотим видеть.

У нас собралась сильная и боеспособная команда, которая хочет и может радовать наших болельщиков. Мы не хотим идти по самому простому пути – продавать лидеров команды, наоборот мы планируем по возможности усилить состав.

Уважаемые болельщики! Футбольный клуб «Ростов» – это наша команда, наша сила в единстве, только вместе с вами мы можем добиться успеха. Мы – «Ростов»!» – говорится в заявлении.