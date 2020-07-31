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Президент «Ростова» Арутюнянц: «Нам нужны титулы»

31 июля 2020, 16:50
13

«Ростов» опубликовал обращение президента клуба Арташеса Арутюнянца к болельщикам.

«Уважаемые болельщики! Это был тяжелый и сложный сезон для нас. Довольны ли мы результатом? Сложно ответить. С одной стороны – пятое место РПЛ – это очень хороший результат для нас, а с другой – мы могли реально побороться за право выступать в Лиге чемпионов и за медали в чемпионате. То, что это прогресс для команды и клуба – для нас это очевидно, но некоторое разочарование все равно присутствует.

Пандемия... COVID-19 спутал нам всe. В этом сезоне мы начали играть в другой футбол, в который хотели играть с самого начала, мы поменяли философию. Для команды это было непросто. Ребята справились, молодцы, хорошо поработали. Такая игра радует наших болельщиков и доставляет удовольствие всем любителям футбола.

Футбол – это праздник. Мы и в будущем будем стараться показывать зрелищную игру. Двигаемся дальше, готовимся к новому сезону. Мы хотим дарить эмоции и радость от футбола, собирать стадионы, мы хотим, чтобы команда радовала всех своей игрой. Мы занимаемся развитием академии, молодeжных команд, основной команды, несмотря на все трудности. У нас есть цели и задачи. Цель я озвучивал ранее: стабильный клуб, которым бы мы гордились – для этого нам нужны титулы.

Мы не будем озвучивать задачи каждый год, они у нас должны быть неизменные. Задача – регулярно бороться за высокие места в РПЛ, позволяющие выступать в европейских турнирах. Мы постоянно должны выступать на хорошем уровне и показывать достойную игру. Это один из аспектов успеха. По поводу Кубка: стать обладателем Кубка – задача и мечта любого футбольного клуба.

Трансферная политика нашего клуба должна быть последовательной и системной. Я считаю, главное – сбалансированный состав, также нам нужно создать глубину состава. Мы готовы расстаться с игроком в том случае, если он сам изъявит желание покинуть клуб, и мы получим достойное предложение. При этом мы должны понимать, кем мы его заменим. Если игрок перестал соответствовать нашим критериям – тогда мы тоже готовы расстаться.

Нам надо, чтобы игроки бились на поле, выкладывались полностью, были сильны духом, были сильными личностями. Чтобы интересы команды были в приоритете намного выше, чем любые другие. Помимо игровых качеств нам очень важны психология, характер и личность футболиста. Новые игроки должны органично вписываться в наш коллектив. Игрок должен хотеть играть за наш клуб.

Что касается слухов про уходы – журналисты всегда что-то пишут. Это их работа. Для нас важны только интересы команды. Наша задача, чтобы в команде была хорошая атмосфера. Мы точно знаем, чего хотим, у нас есть цель, стратегия и план развития. Мы двигаемся шаг за шагом. Я очень хорошо знаю, какую команду и какой клуб мы хотим видеть.

У нас собралась сильная и боеспособная команда, которая хочет и может радовать наших болельщиков. Мы не хотим идти по самому простому пути – продавать лидеров команды, наоборот мы планируем по возможности усилить состав.

Уважаемые болельщики! Футбольный клуб «Ростов» – это наша команда, наша сила в единстве, только вместе с вами мы можем добиться успеха. Мы – «Ростов»!» – говорится в заявлении.

Источник: Официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (13)
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Garrincha58
1596205438
чемпионом стать пока нереально, а вот кубок всегда можно выиграть если захотеть
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латунный сепаратист
1596212755
ВСЁ БУДЕТ
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paracetamol
1596213543
Дэньги давай, ара, дэньги! Оставил Валеру на подножном корму и еще чего-то хочет!
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Январь 59
1596219256
Дай Бог вам сил бороться за самые высокие места на пьедестале. Но помните участь тех кто уже двигал Столицу на пьедестале. Алания после побед была разорена. Анжи- после участия в ЛЧ разорился хозяин и бросил заниматься футболом. Кубань, после участия в ЛЕ клуб -банкрот. Краснодар один раз попытался пробиться в ЛЧ и С.Н.Галицкого отстранили от Магнита. А ведь это его детище было. Вам тоже в этом году досталось от РоспотребРазбоя, что бы вас выбить из гонки за ЛЧ , вам подсунули свинью со скандалом . Буду очень рад если южное дерби будет решать судьбу золотых медалей. Но боюсь что после этого ваш Губернатор унаследует участь Фургала, а у С.Н.Галицкого и ФК Краснодар отожмут и обанкротят.
Ответить
kazak161
1596222630
Команда и президент настоящие а губернатор ГОВНО! Урода который своровал на щебне под Ростов-Ареной на 200 миллионов рублей дали условный срок! Какой "губернатор" ТАКОЙ И ЗАКОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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kazak161
1596222887
Я скажу об одном хорошем человеке Ростовской области! Это АЛИ МУСАЕВИЧ УЗДЕНОВ! Все остальное дерьмо!
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kazak161
1596225045
Титулы у Ростова будут! Но пока у власти подонка в виде васи тупого губернатора не будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Этого прихвостоня московского гнать надо и чем раньше тем лучше!
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kazak161
1596225433
Короче говоря! Губернатор Ростовской области,по имени Василий Голубев должен покинуть свой тупой пост и уступить более адекватному человеку!
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kazak161
1596226464
Ростов-Арена должна быть заполнина до отказа! Но есть упырь в виде "****** голубева!Замочат его скоро этого упыря!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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