«Арсенал» может арендовать Коутиньо с разделением зарплаты игрока с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо вскоре может быть арендован «Арсеналом». При этом лондонцы планируют, что зарплату бразильца разделят с каталонцами, пишет твиттер Actualité – Barça со ссылкой на каталонскую радиостанцию RAC1.

Сама «Барселона» хотела бы продать футболиста и получить не менее 80 миллионов евро, но официальных предложений у нее нет.