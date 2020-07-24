Глава КДК Григорьянц: «Зенит» не ожидал баннера про Федуна, они согласовывали другой. Клуб принял меры к наказанию виновных»

Артур Григорьянц, глава КДК РФС, дал объяснение по поводу наказания «Зенита» штрафом за баннер на полуфинале Кубка России против «Спартака» (2:1). Растяжка была посвящена владельцу москвичей Леониду Федуну.

«Зенит» всe признал и не стал ничего оспаривать. Что касается самого баннера, «Зенит» сказал, что он изготавливался на стадионе. Сам клуб не ожидал этого, они согласовывали другой баннер с РФС и полицией.

Надо отдать должное клубу, они провели своe служебное расследование. Приняли меры к наказанию виновных лиц, дело было передано по административному наказанию в суд. Письмо мы от них получили, также запросили от них решение суда. Помимо штрафа мы условно закрыли сектора нижнего яруса трибуны на один домашний матч кубка условно, с испытательным сроком в два года», – сказал Григорьянц.