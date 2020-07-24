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  • Глава КДК Григорьянц: «Зенит» не ожидал баннера про Федуна, они согласовывали другой. Клуб принял меры к наказанию виновных»

Глава КДК Григорьянц: «Зенит» не ожидал баннера про Федуна, они согласовывали другой. Клуб принял меры к наказанию виновных»

24 июля 2020, 19:09
11

Артур Григорьянц, глава КДК РФС, дал объяснение по поводу наказания «Зенита» штрафом за баннер на полуфинале Кубка России против «Спартака» (2:1). Растяжка была посвящена владельцу москвичей Леониду Федуну.

«Зенит» всe признал и не стал ничего оспаривать. Что касается самого баннера, «Зенит» сказал, что он изготавливался на стадионе. Сам клуб не ожидал этого, они согласовывали другой баннер с РФС и полицией.

Надо отдать должное клубу, они провели своe служебное расследование. Приняли меры к наказанию виновных лиц, дело было передано по административному наказанию в суд. Письмо мы от них получили, также запросили от них решение суда. Помимо штрафа мы условно закрыли сектора нижнего яруса трибуны на один домашний матч кубка условно, с испытательным сроком в два года», – сказал Григорьянц.

  • «Зенит» оштрафовали на 500 тысяч рублей.
  • В финале «Зенит» сыграет с «Химками».
  • Новый сезон РПЛ начнется 8 августа.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Федун Леонид Григорьянц Артур
Комментарии (11)
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морозз
1595608979
Стадион снести и построить на его месте Многоквартирные дома для блокадников и инвалидов ВОВ! Зенит расформировать на 2 года, затем без Газпрома начиная со второй лиги постепенно подпускать к футболу!
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Павелий
1595610246
Баннер делают на стадионе, файеры проносят в *опах... Бомжи, что с них взять!
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NewLife
1595610415
Не ожидали ? Привыкли врать и обманывать во всем. Если не ожидали, и с полицией было согласовано другое, почему не сняли и он так долго висел и светился по тв. А ведущие рассказывали о его содержании((. Чтобы всем все было ясно, что вы врете, покажите то другое, что было вами одобрено.
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NewLife
1595610632
Глава КДК Григорьянц наивный бедняга, принимает каждый пук синита за правду. Как там: меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад.
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vka1970
1595613639
Закат всё признал и мы поверили ................ Эта фраза бесценна.Особенно количество раз произнесённая вслух.В течении многих лет.Наверно они уже даже в это верят.)))
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kvm
1595618782
банер пронесли в жопе
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Hektor 84
1595623639
А наказывать будут как шлюба асмуна?
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Соарес
1595656346
Во пе.ди.ки все по дурочков косят,не знали ,не видили. А кдк отмажет
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