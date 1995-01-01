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    Глава КДК Григорьянц: «Зенит» не ожидал баннера про Федуна, они согласовывали другой. Клуб принял меры к наказанию виновных»

    Артур Григорьянц, глава КДК РФС, дал объяснение по поводу наказания «Зенита» штрафом за баннер на полуфинале Кубка России против «Спартака» (2:1). Растяжка была посвящена владельцу москвичей Леониду Федуну.

    «Зенит» всe признал и не стал ничего оспаривать. Что касается самого баннера, «Зенит» сказал, что он изготавливался на стадионе. Сам клуб не ожидал этого, они согласовывали другой баннер с РФС и полицией.

    Надо отдать должное клубу, они провели своe служебное расследование. Приняли меры к наказанию виновных лиц, дело было передано по административному наказанию в суд. Письмо мы от них получили, также запросили от них решение суда. Помимо штрафа мы условно закрыли сектора нижнего яруса трибуны на один домашний матч кубка условно, с испытательным сроком в два года», – сказал Григорьянц.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:09
    Комментарии11
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      Рейтинг: +13984

      vka1970 10 минут назад

      Закат всё признал и мы поверили ................
      Эта фраза бесценна.Особенно количество раз произнесённая вслух.В течении многих лет.Наверно они уже даже в это верят.)))

      0
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      Рейтинг: +1587

      NewLife 1 час назад

      Глава КДК Григорьянц наивный бедняга, принимает каждый пук синита за правду. Как там: меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад.

      4
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      Рейтинг: +1587

      NewLife 1 час назад

      Не ожидали ? Привыкли врать и обманывать во всем. Если не ожидали, и с полицией было согласовано другое, почему не сняли и он так долго висел и светился по тв. А ведущие рассказывали о его содержании((. Чтобы всем все было ясно, что вы врете, покажите то другое, что было вами одобрено.

      3
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      Рейтинг: +20953

      пьяныйхоровод > NewLife 9 минут назад

      Конкретно у тебя подгорает , а аргументов как всегда - ноль . Бабкины побасёнки и собственная больная фантазия заменяют тебе и твоим корефанам реальность .

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      Рейтинг: +2822

      Павелий 1 час назад

      Баннер делают на стадионе, файеры проносят в *опах... Бомжи, что с них взять!

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      Рейтинг: +1587

      NewLife > Павелий 1 час назад

      Не в жопах, а во влагалищах. Жопы у них для другого.

      4
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      Рейтинг: +321

      alarm_иг > NewLife 50 минут назад

      Жопы у них для всего.

      2
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      Рейтинг: +3599

      морозз 1 час назад

      Стадион снести и построить на его месте Многоквартирные дома для блокадников и инвалидов ВОВ! Зенит расформировать на 2 года, затем без Газпрома начиная со второй лиги постепенно подпускать к футболу!

      3
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      Рейтинг: +20953

      пьяныйхоровод > морозз 13 минут назад

      Санитаров в студию !

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      Рейтинг: +4565

      alarm 1 час назад

      позор тарасофским зоофилам!

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      Рейтинг: +264

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      Да вообще, зачем трогать Федуна?
      М ы чемпионы, а они себя и так уже оскорбили!
      =)))
      Хрен знает какое место.

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