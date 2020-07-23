Главные новости дня. Новый сезон РПЛ стартует 8 августа; в «Локомотив» могут перейти Кокорин, Кебано, Джанини

«СЭ»: «Ростов» готов продать лидеров этим летом.

Sport24: «Локомотив» ведет переговоры с форвардом «Аль-Ахли» Джанини.

«Рубин» объявил об уходе пяти игроков.

Журналист Егоров: «Локомотив» намерен провести переговоры с Кокориным.

Эмери стал главным тренером «Вильярреала».

L'Equipe: «Локомотив» ведет переговоры по трансферу форварда «Бордо» Камано.

Луческу – новый главный тренер киевского «Динамо». Он 12 лет возглавлял «Шахтер».

Metaratings: Смольников интересен «Краснодару» и «Динамо»; игрок хочет перейти к бронзовым призерам РПЛ.

РПЛ: новый сезон стартует 8-9 августа, Суперкубок пройдет 7 августа на «ВЭБ Арене».

Журналист Симонов: «Жиго с большой вероятностью уходит в «Лион». Сумма – не менее 15 миллионов».