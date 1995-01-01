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    L'Equipe: «Локомотив» ведет переговоры по трансферу форварда «Бордо» Камано

    Нападающий «Бордо» Франсуа Камано может продолжить карьеру в РПЛ.

    По информации L'Equipe,«Локомотив» ведет переговоры с французским клубом по трансферу игрока. Контракт Камано с «Бордо» действует до июня 2021 года.

    В феврале гвинейца хотел арендовать «Краснодар».

    • Камано в этом сезоне сыграл 11 матчей в Лиге 1, забив один гол и сделав один ассист.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 15:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +932

      PAREVG. 1 час назад

      И снова мартыхай.
      Все слухи по трансферам Локо, или игроки с балкан, или из африки.
      Такое впечатление, что Николич пытается своих игроков протащить, а Селюк - своих.

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