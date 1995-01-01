L'Equipe: «Локомотив» ведет переговоры по трансферу форварда «Бордо» Камано

И снова мартыхай.
Все слухи по трансферам Локо, или игроки с балкан, или из африки.
Такое впечатление, что Николич пытается своих игроков протащить, а Селюк - своих.
Нападающий «Бордо» Франсуа Камано может продолжить карьеру в РПЛ.
По информации L'Equipe,«Локомотив» ведет переговоры с французским клубом по трансферу игрока. Контракт Камано с «Бордо» действует до июня 2021 года.
В феврале гвинейца хотел арендовать «Краснодар».
- Камано в этом сезоне сыграл 11 матчей в Лиге 1, забив один гол и сделав один ассист.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.