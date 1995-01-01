L'Equipe: «Локомотив» ведет переговоры по трансферу форварда «Бордо» Камано

Нападающий «Бордо» Франсуа Камано может продолжить карьеру в РПЛ.

По информации L'Equipe,«Локомотив» ведет переговоры с французским клубом по трансферу игрока. Контракт Камано с «Бордо» действует до июня 2021 года.

В феврале гвинейца хотел арендовать «Краснодар».