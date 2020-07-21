Гвардиола: «Уважаю «Арсенал» за то, что они делают на поле, но не за его пределами»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения от «Арсенала» (0:2) поздравил лондонский клуб с выходом в финал Кубка Англии.

«Мы все жмем друг другу руки после игр. Я всегда отдаю должное уважение соперникам. Я уважаю «Арсенал» за то, что они делают на поле, но не за его пределами. Поздравляю и желаю удачи в финале», – заявил Гвардиола.