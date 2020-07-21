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  • Гвардиола: «Уважаю «Арсенал» за то, что они делают на поле, но не за его пределами»

Гвардиола: «Уважаю «Арсенал» за то, что они делают на поле, но не за его пределами»

21 июля 2020, 07:16

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения от «Арсенала» (0:2) поздравил лондонский клуб с выходом в финал Кубка Англии.

«Мы все жмем друг другу руки после игр. Я всегда отдаю должное уважение соперникам. Я уважаю «Арсенал» за то, что они делают на поле, но не за его пределами. Поздравляю и желаю удачи в финале», – заявил Гвардиола.

  • «Арсенал» требовал CAS отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков на время разбирательств.
  • УЕФА в конце января дисквалифицировал «Сити» из еврокубков на два года за нарушение ФФП.
  • CAS оправдал команду Гвардиолы и наложил штраф в размере 30 миллионов евро.

Источник: Goal
Англия. Кубок Арсенал Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
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