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    Гвардиола: «Уважаю «Арсенал» за то, что они делают на поле, но не за его пределами»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения от «Арсенала» (0:2) поздравил лондонский клуб с выходом в финал Кубка Англии.

    «Мы все жмем друг другу руки после игр. Я всегда отдаю должное уважение соперникам. Я уважаю «Арсенал» за то, что они делают на поле, но не за его пределами. Поздравляю и желаю удачи в финале», – заявил Гвардиола.

    • «Арсенал» требовал CAS отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков на время разбирательств.
    • УЕФА в конце января дисквалифицировал «Сити» из еврокубков на два года за нарушение ФФП.
    • CAS оправдал команду Гвардиолы и наложил штраф в размере 30 миллионов евро.

    Источник: Goal

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