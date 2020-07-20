Семин – о возможности возглавить «Урал»: «Как надоест отдыхать, так и приступлю к работе»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на информацию о своем возможном назначении в «Урал».

«Не могу ничего комментировать, просто нет никакой информации. Пока не знаю, когда вернусь к тренерской деятельности. Как надоест отдыхать, так и приступлю к работе», – сказал 73-летний специалист.

Семин покинул «Локомотив» 31 мая в связи с истечением срока контракта.

«Урал» остался без тренера после отставки Дмитрия Парфенова.

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