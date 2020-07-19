Артета: «Невероятная неделя – «Арсенал» обыграл две лучшие команды Европы»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после полуфинала Кубка Англии против «Манчестер Сити» (2:0). Дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Это была невероятная неделя – мы обыграли две лучшие команды Европы. Такое случается не ежедневно.

Мы поменяли состав, и все оказались готовы. Я доверяю футболистам. Нам пришлось терпеть. Нашей задачей было быть организованными и лишить «Сити» пространства», – цитирует Артету BBC.