Артета: «Невероятная неделя – «Арсенал» обыграл две лучшие команды Европы»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после полуфинала Кубка Англии против «Манчестер Сити» (2:0). Дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг.
«Это была невероятная неделя – мы обыграли две лучшие команды Европы. Такое случается не ежедневно.
Мы поменяли состав, и все оказались готовы. Я доверяю футболистам. Нам пришлось терпеть. Нашей задачей было быть организованными и лишить «Сити» пространства», – цитирует Артету BBC.
- «Арсенал» победил «Сити» впервые с 2017 года.
- Также на этой неделе лондонцы обыграли чемпиона Англии «Ливерпуль».
- В финале Кубка Англии «Арсенал» сыграет либо с «Манчестер Юнайтед», либо с «Челси».
Источник: ВВС