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    Артета: «Невероятная неделя – «Арсенал» обыграл две лучшие команды Европы»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после полуфинала Кубка Англии против «Манчестер Сити» (2:0). Дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг.

    «Это была невероятная неделя – мы обыграли две лучшие команды Европы. Такое случается не ежедневно.

    Мы поменяли состав, и все оказались готовы. Я доверяю футболистам. Нам пришлось терпеть. Нашей задачей было быть организованными и лишить «Сити» пространства», – цитирует Артету BBC.

    Источник: ВВС

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