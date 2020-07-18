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    Daily Mail: «Зенит» готов заплатить за Ловрена 10 миллионов, «Ливерпуль» требует на 6 миллионов больше

    «Зенит» по-прежнему хочет заполучить центрального защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена. Как информирует Daily Mail, россияне готовы выплатить за хорвата 10 миллионов евро.

    Однако «Ливерпуль» требует не менее 16,5 миллионов, а главный тренер Юрген Клопп заверил, что Ловрен нужен команде.

    • Рыночная стоимость хорвата – 16 миллионов евро.
    • По информации «СЭ», «Зенит» предложил Ловрену контракт по схеме «2+1» с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.
    • «Зенит» в этом сезоне взял второе чемпионство подряд.

    Источник: Daily Mail

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    18.07.2020 22:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +886

      LOKOfanatik19 6 минут назад

      Ужасно, если это правда, что готовы 10 отвалить за пенсионера.

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