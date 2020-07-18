Daily Mail: «Зенит» готов заплатить за Ловрена 10 миллионов, «Ливерпуль» требует на 6 миллионов больше

«Зенит» по-прежнему хочет заполучить центрального защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена. Как информирует Daily Mail, россияне готовы выплатить за хорвата 10 миллионов евро.

Однако «Ливерпуль» требует не менее 16,5 миллионов, а главный тренер Юрген Клопп заверил, что Ловрен нужен команде.