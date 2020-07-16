Слуцкий – о ничьей с «Ростовом»: «Игра никак не на 0:0»

Ростов-на--Дону самый лучший!Слава вам мужики!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 29-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).
«Хотелось бы больше, чем одно очко. Моментов создали достаточно большое количество. Были моменты и у «Ростова», справедливости ради. Игра никак не на 0:0, но она, к сожалению, закончилась именно так», – сказал Слуцкий.
- Арбитр встречи показал футболистам обеих команд девять желтых карточек.
- «Рубин» набрал 35 очков в 29 турах чемпионата и занимает десятое место в турнирной таблице.
- Казанцы потеряли шансы финишировать в зоне еврокубков.