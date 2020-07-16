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    Слуцкий – о ничьей с «Ростовом»: «Игра никак не на 0:0»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 29-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

    «Хотелось бы больше, чем одно очко. Моментов создали достаточно большое количество. Были моменты и у «Ростова», справедливости ради. Игра никак не на 0:0, но она, к сожалению, закончилась именно так», – сказал Слуцкий.

    • Арбитр встречи показал футболистам обеих команд девять желтых карточек.
    • «Рубин» набрал 35 очков в 29 турах чемпионата и занимает десятое место в турнирной таблице.
    • Казанцы потеряли шансы финишировать в зоне еврокубков.

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1397

      kazak161 1 час назад

      Ростов-на--Дону самый лучший!Слава вам мужики!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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