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Слуцкий – о ничьей с «Ростовом»: «Игра никак не на 0:0»

16 июля 2020, 20:46
4

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 29-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

«Хотелось бы больше, чем одно очко. Моментов создали достаточно большое количество. Были моменты и у «Ростова», справедливости ради. Игра никак не на 0:0, но она, к сожалению, закончилась именно так», – сказал Слуцкий.

  • Арбитр встречи показал футболистам обеих команд девять желтых карточек.
  • «Рубин» набрал 35 очков в 29 турах чемпионата и занимает десятое место в турнирной таблице.
  • Казанцы потеряли шансы финишировать в зоне еврокубков.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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kazak161
1594923765
Ростов-на--Дону самый лучший!Слава вам мужики!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Loko72
1594932604
Игра была равна - играли два...
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mutabor0992
1594939793
А на сколько?На 3-3???Бегемот-съешь хот дог(горячую собаку,заведенную собаку).
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ЗаЖиМ61
1594958219
Да, моменты гости (хоть их мало было) потранжирили...
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