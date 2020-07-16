Слуцкий – о ничьей с «Ростовом»: «Игра никак не на 0:0»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 29-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

«Хотелось бы больше, чем одно очко. Моментов создали достаточно большое количество. Были моменты и у «Ростова», справедливости ради. Игра никак не на 0:0, но она, к сожалению, закончилась именно так», – сказал Слуцкий.