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  • Уткин: «Бердыев – самый интересный русскоговорящий тренер для «Спартака». Они с Газизовым буквально созданы друг для друга»

Уткин: «Бердыев – самый интересный русскоговорящий тренер для «Спартака». Они с Газизовым буквально созданы друг для друга»

15 июля 2020, 22:58
5

Видеоблогер Василий Уткин полагает, что «Спартаку» стоило бы назначить на пост главного тренера Курбана Бердыева. Он сейчас без работы.

«Бердыев – это тренер с ценностями, с идеологией. Это не выстраиватель абсолютно непроходимой обороны в первую очередь. Бердыев – это человек, который играет по средствам. А Шамиль Газизов – это менеджер, который живет по средствам.

Я думаю, они в каком-то смысле буквально созданы друг для друга. Бердыев в «Спартаке» на уровне кейса – это интересный момент. Более интересного русскоговорящего тренера для «Спартака» я сейчас не вижу», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.

  • Генеральный директор Газизов возглавил «Спартак» на прошлой неделе.
  • Бердыев два раза брал РПЛ с «Рубином».
  • «Спартак» в РПЛ сейчас идет восьмым.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Бердыев Курбан Уткин Василий Газизов Шамиль
Комментарии (5)
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Томик
1594844503
Вот уж нахрен, нахрен. Вместе с его идеологией и ценностями. До свидания, и пусть держится как можно дальше от "Спартака". Шанс был - умерла так умерла. И, прошу заметить, шанс был не у "Спартака", а у Бердыева.
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моэм
1594881095
Уткин оказывается способен не только бред нести , но и выдавать реально обоснованные предложения грамотно увязанные с новыми реалиями как в экономике , так и при изменении руководящих кадров … согласитесь гендиректор и тренер имеющие один взгляд на идеологию построения и развития команды это много лучше чем то что происходит в Локо.
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ilichkadr
1594883179
Вася, как ни странно, прав. Дело здесь не столько в идеологии жития по средствам, а в психологии взаимоотношений. Одна религия, одно направление (сунниты), противоречий или конфликтов между ними нет, язык, культура и т.д. и т.п. Полагаю, что наверняка бы сработались, но только не в Спартаке имени Лёни Федуна.
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NewLife
1594883692
Уткин родом из страны советов.
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Вальдемар IV
1594913347
бердыев умел поднимать середняков, но спартак аутсайдер
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