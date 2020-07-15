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    Уткин: «Бердыев – самый интересный русскоговорящий тренер для «Спартака». Они с Газизовым буквально созданы друг для друга»

    Видеоблогер Василий Уткин полагает, что «Спартаку» стоило бы назначить на пост главного тренера Курбана Бердыева. Он сейчас без работы.

    «Бердыев – это тренер с ценностями, с идеологией. Это не выстраиватель абсолютно непроходимой обороны в первую очередь. Бердыев – это человек, который играет по средствам. А Шамиль Газизов – это менеджер, который живет по средствам.

    Я думаю, они в каком-то смысле буквально созданы друг для друга. Бердыев в «Спартаке» на уровне кейса – это интересный момент. Более интересного русскоговорящего тренера для «Спартака» я сейчас не вижу», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.

    • Генеральный директор Газизов возглавил «Спартак» на прошлой неделе.
    • Бердыев два раза брал РПЛ с «Рубином».
    • «Спартак» в РПЛ сейчас идет восьмым.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2020 22:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3033

      Томик 45 минут назад

      Вот уж нахрен, нахрен. Вместе с его идеологией и ценностями. До свидания, и пусть держится как можно дальше от "Спартака". Шанс был - умерла так умерла. И, прошу заметить, шанс был не у "Спартака", а у Бердыева.

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