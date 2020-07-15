Уткин: «Бердыев – самый интересный русскоговорящий тренер для «Спартака». Они с Газизовым буквально созданы друг для друга»

Видеоблогер Василий Уткин полагает, что «Спартаку» стоило бы назначить на пост главного тренера Курбана Бердыева. Он сейчас без работы.

«Бердыев – это тренер с ценностями, с идеологией. Это не выстраиватель абсолютно непроходимой обороны в первую очередь. Бердыев – это человек, который играет по средствам. А Шамиль Газизов – это менеджер, который живет по средствам.

Я думаю, они в каком-то смысле буквально созданы друг для друга. Бердыев в «Спартаке» на уровне кейса – это интересный момент. Более интересного русскоговорящего тренера для «Спартака» я сейчас не вижу», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.