«СЭ»: коммерческий директор «Спартака» Власов уйдет из клуба

По информации «Спорт-Экспресса», коммерческий директор «Спартака» Алексей Власов покинет свою должность.

Власов принял решение еще до отставки генерального директора Томаса Цорна. Новый гендиректор клуба Шамиль Газизов предлагал Власову остаться, но коммерческий директор не согласился.

Власов работал в «Спартаке» с 2008 по 2015 год. В сентябре 2019 года он вернулся в московский клуб на должность коммерческого директора.

«Спартак» объявил об увольнении Цорна ⚡