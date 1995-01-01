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    «СЭ»: коммерческий директор «Спартака» Власов уйдет из клуба

    По информации «Спорт-Экспресса», коммерческий директор «Спартака» Алексей Власов покинет свою должность.

    Власов принял решение еще до отставки генерального директора Томаса Цорна. Новый гендиректор клуба Шамиль Газизов предлагал Власову остаться, но коммерческий директор не согласился.

    • Власов работал в «Спартаке» с 2008 по 2015 год. В сентябре 2019 года он вернулся в московский клуб на должность коммерческого директора.

    «Спартак» объявил об увольнении Цорна ⚡

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4360

      Alekxei Z. 1 час назад

      Ну если он работал в связке с Цорном , то всё выглядит порядочно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1184

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Директоров больше чем игроков. Во систему создали.

      1
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      Рейтинг: +4048

      alarm 2 часа назад

      вот это позор!

      0
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