РПЛ. «Уфа» на 93-й минуте в меньшинстве вырвала ничью у «Урала»

«Уфа» и «Урал» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата России – 1:1.
Хозяева с 64-й минуты играли в меньшинстве и проигрывали, но сравняли счет в самой концовке встречи.
«Уфа» занимает шестое место (33 очка), «Урал» – девятое (32 очка).
Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур
Уфа – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Эль Кабир, 66; 1:1 – Терентьев, 90+3.
Удаления: Неделчару, 64 – нет.
Предупреждения: Урунов, 33; Неделчару, 39; Терентьев, 49; Неделчару, 64; Йокич, 64; Пуцко, 79 – Калинин, 59; Бумаль, 71.
Источник: «Бомбардир»