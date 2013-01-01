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    РПЛ. «Уфа» на 93-й минуте в меньшинстве вырвала ничью у «Урала»

    «Уфа» и «Урал» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата России – 1:1.

    Хозяева с 64-й минуты играли в меньшинстве и проигрывали, но сравняли счет в самой концовке встречи.

    «Уфа» занимает шестое место (33 очка), «Урал» – девятое (32 очка).

    Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

    Уфа – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Эль Кабир, 66; 1:1 – Терентьев, 90+3.

    Удаления: Неделчару, 64 – нет.

    Предупреждения: Урунов, 33; Неделчару, 39; Терентьев, 49; Неделчару, 64; Йокич, 64; Пуцко, 79 – Калинин, 59; Бумаль, 71.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии35
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      Рейтинг: +103

      Йост 8 минут назад

      Тренерам не нужен красивый атакующий футбол. Они его боятся. РПЛ - это автобусная лига. И это всем давно уже известно. Только в РПЛ играют в 5 защитников. Вся Европа давно уже отошла от такой схемы игры.

      0
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      Рейтинг: +1147

      Муруал 1 час назад

      Молодцы Уфа. Невзирая на весьма скромный бюджет и огульную критику недалёких любителей футбола за якобы неправильный футбол,делают своё дело. И делают неплохо. Так держать!

      2
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      Рейтинг: -22

      Kurt Angel > Муруал 32 минуты назад

      а где футбол у Уфы, скажи.
      Недалекий "критик" хочет быть "приближенным" к элите твоей.

      0
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      Рейтинг: +964

      Play 1 час назад

      Результат, конечно, без лишней скромности, сенсационный. Уфа сыграла не 0-0

      0
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      Рейтинг: +28

      Setién Enrique 1 час назад

      Уфа никогда не играет на победу!! Cлучайные голы и оборона. Уфа целит на еврокубки. Какая там Лига Европы? Уфе бы в стыки не попасть. Где Уфа, там ничья.

      5
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      Рейтинг: +7362

      ilichkadr > Setién Enrique 1 час назад

      Уфа отпедалировала Спартак, Зенит, Ростов, Крылышки, Ахмат, ничью сгоняла с Локо, Зенитом и ЦСКА........это на всякий случай

      1
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      Рейтинг: +3713

      Hektor 84 > ilichkadr 1 час назад

      Результат есть а игра бей беги и 90 минут выбивай мяч вперед. Восхищаются Евсеевым тренером. Ну пригласят его в один из московских клубов и что? И выясняется что у него никаких тренерских идей и одна тактика бей беги и пуляй мяч подальше. Потом они в лиге Европы собираются по полной. Чего хорошего что они у лидеров очки отобрали, не показав на поле ничего. Вот поэтому и не смотрю наш рыготный чемпионат.

      1
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      Рейтинг: +964

      Play > ilichkadr 1 час назад

      И что? У команды 19 забитых мячей, у четырёх последних команд лиги больше. Тактика Евсеева это позор футбола, Уфа выходит на поле уже с выполненной задачей на матч, нужно просто удержать счёт 0-0

      1
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      Рейтинг: +3760

      BarStep > Hektor 84 1 час назад

      Как так, ты не смотришь наш рыготный чемпионат (с твоих слов), а сам даешь ему ( рыготному чемпионату) свою оценку?? Со слов соседа Васьки чтоль?

      0
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      Рейтинг: +7362

      ilichkadr > Hektor 84 48 минут назад

      Я лишь констатировал факты. В бей беги у нас играют большинство команд. Техническая подготовка игроков ниже плинтуса.

      0
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      Рейтинг: +7362

      ilichkadr > Play 45 минут назад

      Согласен, Евсеев не тренер. Каким он был футболистом, таким стал и тренером. Главное не пропустить, а в атаке как повезет.

      0
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      ...
      Рейтинг: -22

      Kurt Angel > Play 40 минут назад

      это не тактика Евсеев. Все тренеры Уфы по такой тактике играют. Эту тактику. значит, ставят владельцы. И это чисто логическое заключение.
      Кто бы не тренировал, всё одно и то же.
      Только один сезон. когда Уфа забила больше 30 мячей. И то, сумела перевалить рубеж в 30-ть голов в матче последнего тура ( Тосно аж 5 мячей забили).
      Команде наплевать на футбол. У нее совсем другие цели, судя по всему...

      -2
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      Рейтинг: -22

      Kurt Angel > ilichkadr 33 минуты назад

      прокомментируй не результаты протокола, а игру этого позора

      0
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      Рейтинг: -22

      Kurt Angel > Setién Enrique 33 минуты назад

      в Европу выйдут и...ничейку вновь сгоняют с командой из Люксембурга

      0
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      ...
      Рейтинг: -22

      Kurt Angel > Play 23 минуты назад

      да это питерские сектанты. Они не следят ни за футболом, ни за игрой вообще.
      У них 3 составляющих : насрать в адрес Спартака, обсудить бюджеты и фанатично поддерживать Зенит

      0
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      Рейтинг: +44

      semm 1 час назад

      Это становится твёрдой тенденцией забивать на 90+ минуте в июле!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -22

      Kurt Angel 1 час назад

      Отскок этого позора...как же везет то им...Господи

      -3
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      Рейтинг: +3760

      BarStep > Kurt Angel 1 час назад

      Позор в чем? Поясни мне недалёкому..

      0
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      Рейтинг: +7362

      ilichkadr > Kurt Angel 1 час назад

      Этот отскок отобрал у "народной" команды 6-е место.

      2
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      Рейтинг: -22

      Kurt Angel > BarStep 43 минуты назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Следи за Зенитом, а не за футболом. Тогда и вопросы продолжишь такие "уместные" задавать.
      Как тебе игра Уфа? Классная. да? Смотреть приятно.
      Объяснять тебе еще что-то...

      -4
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      Рейтинг: -22

      Kurt Angel > ilichkadr 42 минуты назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      причем здесь вообще Спартак? Мне наплевать на турнирные телодвижения. Я за футбол.
      Тебе, видно, и на футбол плевать.
      Развивайся. Не ограничивайся течкой в адрес Зенита и запором в адрес Спартака

      -4
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      ...
      Рейтинг: -22

      Kurt Angel > BarStep 37 минут назад

      ты хоть знаешь короткую историю этого клуба? Как он попал в переходняки в 2014 году? Как он остался в премьер-лиге в том же сезоне? А чудо-спасения в 2016 году - вообще противные чувства только вызывают.
      Везде команде этой везет : с попаданием в премьер-лигу, с попаданием в еврокубки ( из-за Тосно это недразумение попало туда, сыграв вничью с командой из Люксембурга....)
      Команда даже в створ ворот может не бить. Что уже неоднократно раз демонстрировала ( в прошлом году переходной матч против Томи, где ни в створ, ни по воротам команда не пробила ни разу).
      Спартак обыграли без...ударов в створ ворот.. Команда ничего футбольного не показывает.
      И это не позор?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3760

      BarStep > Kurt Angel 31 минуту назад

      Ну уж потрудись объяснить мне еще что-то.., учитывая, что практически все команды, которые ниже ЦСКА в таблице, играют в один и тот же футбол.. А за кем и за чем мне следить - оставь на откуп мне, поверь - разберусь...

      2
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      ...
      Рейтинг: +7362

      ilichkadr > Kurt Angel 29 минут назад

      Интересуюсь, какой футбол смотрим и за какую команду болеем?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -22

      Kurt Angel > BarStep 27 минут назад

      Да ни в чем ты не разбираешься. Обычный питерский зомбированный фанат. Ни объективной аналитики. ни аналитических заключений, ни анализационных выводов.

      ты даже историю игр то не знаешь. Только в протоколы смотришь. Ну и на бюджеты. полюбому
      Это же главное, бюджеты на поле.Из-за них же футболВСЕГДА смотрели
      Верить человеку, который ничгео не знает? Ты хоть думай. что заявляешь то....
      А теперь расскажи, преимущества клуба Уфа . Тактику поведуй, как она атакует. По каким отрезкам она хоть что-то показывает? Расскажи, сектант

      0
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      ...
      Рейтинг: -22

      Kurt Angel > ilichkadr 24 минуты назад

      "какой футбол смотрим"...это ответ вопросом на вопрос по "причем здесь Спартак" ? Показал свое развитие. Минус не забыл поставить, вообще молодец. К успеху идешь
      А тепреь ,петух, прокукарекай следующее : в какой футбол играет Уфа? Какие команды еще в такой футбол играют?
      Кто из тренеров Уфы последним трактовал тактическую 4-4-2 ? Можно и 4-5-1 озвучить
      Ответить в состоянии?

      0
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      ...
      Рейтинг: +3760

      BarStep > Kurt Angel 23 минуты назад

      А что ты так возбудился по этой Уфе? Она тебе изменила что ли с кем-то? У команды бюджет 10 руб - так же и играет.. Можно только удивляться и наверное восхищаться как они каждый сезон изворачиваются и остаются крепкими середняками РПЛ, учитывая, что лидеров забрали ЦСКА, Краснодар и МС..

      0
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      Рейтинг: -22

      Kurt Angel > BarStep 22 минуты назад

      да срать мне на бюджеты команд, придурок. Я за футболом слежу. а не деньги чужие считаю. Пойми этот простой факт, тупорылый сектант

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      Рейтинг: -22

      Kurt Angel > BarStep 15 минут назад

      "лидеров забрали"....
      Зинченко - основной игрок? О нем больше разговоров идет, чем у него минут сыграно. В матче Челси- Ман.Сити этот придурок своими действиями обеспечил атаку, котоаря к пенальти привела ( потерял мяч, смешно возвращается назад.. Его Де Брюйне ПОЛЕТЕЛ!!! страховать позиционно, пока Зинченко трусцой возвращается).
      В Уфе что Зинченко показывал? Что? Атакующий полузащитник...какие громкие слова в адрес этого футболиста. Смотрим статистику....даже 5 результативных действий не набрал.....атакующий игрок.
      Стоцкий, который на скамье поселился? Игра которого вызывает столько возмущений и у болельщиков, и у тренеров Красондара? Этот что ли что-то показал? Он показал одно : играть в футбол и в 10 защитников СТОЯТь - разные вещи.
      Обляков в ЦСКА....о даааа. Всё мастерство Облякова видно по результатам ЦСКА. Угловой от Облякова - гарантированная контратака соперника. Обводка Облякова- 2/3 таких обводок заканчиваются потерей...а самый смешной момент был в недавнем матче против Зенита. Облякову дали мяч. Он остановился с ним. В нескольких метрах игрок зенита. Обляков стоит...стоит....и...нарушил правила. Стоя, владее мячом, игрок нарушил правило. Классная школа.
      Статистические показатели лучших бомбардиров ( возьмем с 2014 года по сей день ) в премьер-лиге у Уфы какие? назови 10-ку лучших бомбардиров...
      За 6 лет, кажется, у команды минимум человек?-8 в состоянии преодолеть рубеж в 10 мячей, правда? А теперь, давай, расскажи о бомбардирах Уфы
      И расскажи. кто из футболистов именно раскрылся в Уфе...Зинченко? Продукт агента - не раскрытие команды, где зинченко то ничего и не показал по факту ( если показал, то, будь добр. назови эти моменты)

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      Рейтинг: +7362

      ilichkadr > Kurt Angel 13 минут назад

      Всё таки, какой футбол смотрим и почему рассуждаем об Уфе? Сам-то мячик футбольный гонял или исключительно полосато-резиновый?
      Я смотрю ты закусил удила не по-детски. Дерзишь, огрызаешься, даешь советы космического масштаба и космической же глупости, а сам следишь за минусами. Может перепутал наш футбол с англиским и на короткой ноге с А. Рамсеем, а волчонок?

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      Рейтинг: +7362

      ilichkadr > BarStep 10 минут назад

      Шарикову пива не предлагать, иначе поносом изойдет...........

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      Рейтинг: -22

      Kurt Angel > ilichkadr 9 минут назад

      Петушара, про Уфу мне расскажи подробнее.
      Назови матчи. где Уфа доминировала по владению мячом, удары по воротам нанесла больше соперника ну и...назови тренера. который в Уфе играл по схеме 4-4-2 ?
      Какое ты ШОР закончил, чмо питерское?
      Тебе, ублюдку. который лезет в сферу. отдаленную от своих знаний, не только дерзить, н ои врезать нужно. Чтоб сначала думал, а потом уже тупые и никчемные выводы делал о Спартаках и бюджетах.
      Где у меня глупости в высказываних, скажи. *******, который радуется тому. что Уфа Спартак сместила в таблице.? Где логика в твоей радости, ущербное питерское чмо?

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      Рейтинг: -22

      Kurt Angel > ilichkadr 7 минут назад

      я тебе, ублюдку, 3 раза задал вопрос "причем здесь Спартак?" Ты на этот вопрос ответил хоть, чмо никчемное. Ублюдок, которого нагуляли, отвечай на вопрос : причем в теме сраной Уфы не менее сраный Спартак??? Ответить **** не в состоянии? Да ты отца то своего не знаешь....

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      Рейтинг: -22

      Kurt Angel > ilichkadr 6 минут назад

      тема алкоголя - излюбленная7 С детства привила мать .которая в таком состоянии и нагуляла тебя, никчемного петуха?
      А кто все-таки отец у тебя? Тоже алкаш? Поэтому тему алкоголя затрагивашь, а? Опущенный черт. ПиДТерский петушара

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      Рейтинг: +33

      suсhаra-2013 > ilichkadr 34 секунды назад

      Поздно, шарик уже жестоко дрищет. Брызги дерьма по всей бомбе )))

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