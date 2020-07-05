РПЛ. «Уфа» на 93-й минуте в меньшинстве вырвала ничью у «Урала»

«Уфа» и «Урал» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата России – 1:1.

Хозяева с 64-й минуты играли в меньшинстве и проигрывали, но сравняли счет в самой концовке встречи.

«Уфа» занимает шестое место (33 очка), «Урал» – девятое (32 очка).

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Уфа – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Эль Кабир, 66; 1:1 – Терентьев, 90+3.

Удаления: Неделчару, 64 – нет.

Предупреждения: Урунов, 33; Неделчару, 39; Терентьев, 49; Неделчару, 64; Йокич, 64; Пуцко, 79 – Калинин, 59; Бумаль, 71.

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