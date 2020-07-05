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  • РПЛ. «Уфа» на 93-й минуте в меньшинстве вырвала ничью у «Урала»

РПЛ. «Уфа» на 93-й минуте в меньшинстве вырвала ничью у «Урала»

5 июля 2020, 18:27
63

«Уфа» и «Урал» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата России – 1:1.

Хозяева с 64-й минуты играли в меньшинстве и проигрывали, но сравняли счет в самой концовке встречи.

«Уфа» занимает шестое место (33 очка), «Урал» – девятое (32 очка).

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Уфа – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Эль Кабир, 66; 1:1 – Терентьев, 90+3.

Удаления: Неделчару, 64 – нет.

Предупреждения: Урунов, 33; Неделчару, 39; Терентьев, 49; Неделчару, 64; Йокич, 64; Пуцко, 79 – Калинин, 59; Бумаль, 71.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Урал Уфа
Комментарии (63)
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Kurt Angel
1593962931
Отскок этого позора...как же везет то им...Господи
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semm
1593963209
Это становится твёрдой тенденцией забивать на 90+ минуте в июле!
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Setién Enrique
1593963439
Уфа никогда не играет на победу!! Cлучайные голы и оборона. Уфа целит на еврокубки. Какая там Лига Европы? Уфе бы в стыки не попасть. Где Уфа, там ничья.
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Play
1593964827
Результат, конечно, без лишней скромности, сенсационный. Уфа сыграла не 0-0
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Муруал
1593964876
Молодцы Уфа. Невзирая на весьма скромный бюджет и огульную критику недалёких любителей футбола за якобы неправильный футбол,делают своё дело. И делают неплохо. Так держать!
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Йост
1593968312
Тренерам не нужен красивый атакующий футбол. Они его боятся. РПЛ - это автобусная лига. И это всем давно уже известно. Только в РПЛ играют в 5 защитников. Вся Европа давно уже отошла от такой схемы игры.
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