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Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Материалы

Уфа - Урал

05.07.2020, Воскресенье, 16:30 мск Уфа, стадион Нефтяник Россия. Премьер-лига, 26 тур Уфа - Урал
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
1 тур
13 июля, суббота 16:30 Урал 3:2 Уфа
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
26 тур
28 апреля, воскресенье 11:30 Уфа 4:1 Урал
12 тур
27 октября, суббота 14:00 Урал 1:1 Уфа
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
17 тур
19 ноября, воскресенье 11:30 Уфа 2:0 Урал
3 тур
29 июля, суббота 15:00 Урал 1:1 Уфа
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
30 тур
21 мая, воскресенье 15:00 Уфа 1:0 Урал
1 тур
31 июля, воскресенье 15:30 Урал 2:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
2 апреля, суббота 12:00 Урал 1:0 Уфа
8 тур
14 сентября, понедельник 16:00 Уфа 0:1 Урал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
27 тур
8 мая, пятница 16:30 Урал 1:1 Уфа
8 тур
20 сентября, суббота 12:00 Уфа 0:1 Урал
Товарищеские матчи 2015

26 января, понедельник 19:00 Урал 1:0 Уфа

26 января, понедельник 17:00 Урал 4:2 Уфа
Россия. ФНЛ (2012/2013)
30 тур
30 апреля, вторник 18:00 Уфа 0:2 Урал
14 тур
2 октября, вторник 17:00 Урал 4:0 Уфа
Россия. Кубок (2012/2013)
1/32 финала
2 сентября, воскресенье 17:00 Уфа 0:1 Урал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 5 июля 2020, 18:24

    Урал сегодня вполне заслуженно обойдёт в турнирной таблице Спартак. Давно уже говорю, что надо брать главным тренером спартаковца Парфёнова.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > ilichkadr 5 июля 2020, 18:26

    Обе команды обойдут спартак.

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > vladimir-7 5 июля 2020, 18:28

    Я всё таки надеялся на победу Урала.

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > vladimir-7 5 июля 2020, 18:30

    Ничья передвинула Урал на 9-е место.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > ilichkadr 5 июля 2020, 19:04

    Урал сыграл вничью и выиграл у спартака, так что он
    должен быть на 8 месте, а не спартак.

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 5 июля 2020, 17:44

    Евсеев только во время паузы языком чесал о всякой фигне, с игрой не связанной.
    Паразит, а не клуб

    -2
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    Рейтинг: +174

    iurylario 5 июля 2020, 17:29

    ничья здесь уместна

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