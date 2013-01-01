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    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    «Оренбург» не имеет разрешения от Роспотребнадзора на матч с «Рубином». До игры – семь часов

    Проведение матча 26-го тура РПЛ между «Рубином» и «Оренбургом» под вопросом. У оренбуржцев нет разрешения на полет и участие во встрече.

    «Вообще ничего не понятно. Ждем разрешения Роспотребнадзора. У нас вылет запланирован на 14:00 по Москве. То есть через три с половиной часа. А известий никаких...

    Ждем. Разрешат — полетим, нет — не полетим. Такая вот история. Игра запланирована на 18:30 — то есть через восемь часов», – сказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

    • В «Оренбурге» случилась вспышка коронавируса.
    • Команда в РПЛ идет последней.
    • «Рубин» переносить матч отказался.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1209

      Sviro 39 минут назад

      Оренбург, если и прилетит, то никакой. Будет лёгкой добычей для Рубина. Вообще-то в таких обстоятельствах надо менять регламент. Коронавирус - не шутка.

      1
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      Рейтинг: +10516

      Garrincha58 1 час назад

      хрень полная

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3745

      Yurok161 2 часа назад

      Не уж то татары такие же сыкуны как и соча?Пошли бы на встречу Оренбургу.

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      Рейтинг: +35

      Фанат Рубина > Yurok161 1 час назад

      нах иди.. не сравнивай нас с клубом однодневки ВротТенберга

      0
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      Рейтинг: +6166

      paracetamol 2 часа назад

      Я же сказал, что татарские жмоты матч переносить откажутся 100%.

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      Рейтинг: +35

      Фанат Рубина > paracetamol 1 час назад

      не твое дело, твой бы клуб тем более бы отказал

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      Рейтинг: +35

      Фанат Рубина 3 часа назад

      а нахрена вообще вам лететь на этот матч, вы же даже не готовились, что для нас кнш и хорошо, + прилетите за 1.5 часа до матча.. уж лучше на технарь соглшайтесь

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