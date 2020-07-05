«Оренбург» не имеет разрешения от Роспотребнадзора на матч с «Рубином». До игры – семь часов

Проведение матча 26-го тура РПЛ между «Рубином» и «Оренбургом» под вопросом. У оренбуржцев нет разрешения на полет и участие во встрече.

«Вообще ничего не понятно. Ждем разрешения Роспотребнадзора. У нас вылет запланирован на 14:00 по Москве. То есть через три с половиной часа. А известий никаких...

Ждем. Разрешат — полетим, нет — не полетим. Такая вот история. Игра запланирована на 18:30 — то есть через восемь часов», – сказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.