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    «Челси» потратил больше всех на трансферы за последние 20 лет

    «Челси» потратил на трансферы 1,96 миллиарда фунтов стерлингов за последние 20 лет (подсчет с сезона-2000/01). Это больше любого другого клуба в мире, информирует «Матч ТВ» со ссылкой на GiveMeSport.

    Второе место занимает мадридский «Реал», который за отчетный период пять раз брал Лигу чемпионов. Первая десятка выглядит так.

    1. «Челси», 1,96 миллиарда фунтов

    2. «Реал», 1,95 миллиарда.

    3. «Барселона», 1,87 миллиарда.

    4. «Манчестер Сити», 1,86 миллиарда.

    5. «Ювентус», 1,73 миллиарда.

    6. «Манчестер Юнайтед», 1,62 миллиарда.

    7. «Интер», 1,44 миллиарда.

    8. «ПСЖ», 1,41 миллиарда.

    9. «Ливерпуль», 1,35 миллиарда.

    10. «Атлетико», 1,23 миллиарда.

    Источник: «Матч ТВ»

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