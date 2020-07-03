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  • «Локомотив» – об обмене Миранчука на Лаксальта: «Готовы приютить его с доплатой 25 миллионов евро»

«Локомотив» – об обмене Миранчука на Лаксальта: «Готовы приютить его с доплатой 25 миллионов евро»

3 июля 2020, 18:33
8

Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на публикацию итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио о возможном обмене полузащитника Алексея Миранчука на хавбека «Милана» Диего Лаксальта.

«В этой сделке по обмену игроками готовы приютить Лаксальта с доплатой в размере 25 миллионов евро», – говорится в посте московского клуба в твиттере.

  • Рыночная стоимость россиянина оценивается в 14,5 миллиона евро, уругвайца – в 5,5 миллиона.
  • В текущем сезоне Миранчук провел за «Локо» 27 матчей, забил 13 голов и сделал пять ассистов.
  • Лаксальт в составе «Милана» и «Торино» (аренда) принял участие в 21 игре и отдал одну результативную передачу.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Милан Миранчук Алексей Лаксальт Диего
Комментарии (8)
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кто там
1593791524
у братьев вроде как контракты заканчиваются, будет интересно посмотреть на шутки пресс службы локо в соц сетях после этого.
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baden69
1593791619
Один так уже Чалова в Кристал Пэлас продал, теперь уже готов за 10-ку скинуть, а еще немного и доплачивать придется, чтоб забрали.
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волчарик
1593794552
С одной стороны хорошо если игроки уезжают в топ клубы.С другой,а на что тогда смотреть в РПЛ и на игры в ЕК.
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СвинкаСправедливости
1593796650
Ну за Лаксальта можно и 25 доплатить.
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barinovaalinayyg
1593803057
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Бухбух
1593818987
Лаксальт: "Миранчук? А это кто?"
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охуительный
1593834400
Нет наверно наоборот они Миранчука отдадут того возьмут если им ещё 25м доплатят
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