«Локомотив» – об обмене Миранчука на Лаксальта: «Готовы приютить его с доплатой 25 миллионов евро»

Ну за Лаксальта можно и 25 доплатить.
Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на публикацию итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио о возможном обмене полузащитника Алексея Миранчука на хавбека «Милана» Диего Лаксальта.
«В этой сделке по обмену игроками готовы приютить Лаксальта с доплатой в размере 25 миллионов евро», – говорится в посте московского клуба в твиттере.
- Рыночная стоимость россиянина оценивается в 14,5 миллиона евро, уругвайца – в 5,5 миллиона.
- В текущем сезоне Миранчук провел за «Локо» 27 матчей, забил 13 голов и сделал пять ассистов.
- Лаксальт в составе «Милана» и «Торино» (аренда) принял участие в 21 игре и отдал одну результативную передачу.
In this exchange deal, we are ready to shelter Laxalt + the additional payment of 25 million €— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) July 2, 2020