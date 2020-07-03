«Локомотив» – об обмене Миранчука на Лаксальта: «Готовы приютить его с доплатой 25 миллионов евро»

Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на публикацию итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио о возможном обмене полузащитника Алексея Миранчука на хавбека «Милана» Диего Лаксальта.

«В этой сделке по обмену игроками готовы приютить Лаксальта с доплатой в размере 25 миллионов евро», – говорится в посте московского клуба в твиттере.

Рыночная стоимость россиянина оценивается в 14,5 миллиона евро, уругвайца – в 5,5 миллиона.

В текущем сезоне Миранчук провел за «Локо» 27 матчей, забил 13 голов и сделал пять ассистов.

Лаксальт в составе «Милана» и «Торино» (аренда) принял участие в 21 игре и отдал одну результативную передачу.