«Локомотив» – об обмене Миранчука на Лаксальта: «Готовы приютить его с доплатой 25 миллионов евро»

Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на публикацию итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио о возможном обмене полузащитника Алексея Миранчука на хавбека «Милана» Диего Лаксальта.

«В этой сделке по обмену игроками готовы приютить Лаксальта с доплатой в размере 25 миллионов евро», – говорится в посте московского клуба в твиттере.

In this exchange deal, we are ready to shelter Laxalt + the additional payment of 25 million €