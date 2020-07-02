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    «Локомотив» – об обмене Миранчука на Лаксальта: «Готовы приютить его с доплатой 25 миллионов евро»

    Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на публикацию итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио о возможном обмене полузащитника Алексея Миранчука на хавбека «Милана» Диего Лаксальта.

    «В этой сделке по обмену игроками готовы приютить Лаксальта с доплатой в размере 25 миллионов евро», – говорится в посте московского клуба в твиттере.

    • Рыночная стоимость россиянина оценивается в 14,5 миллиона евро, уругвайца – в 5,5 миллиона.
    • В текущем сезоне Миранчук провел за «Локо» 27 матчей, забил 13 голов и сделал пять ассистов.
    • Лаксальт в составе «Милана» и «Торино» (аренда) принял участие в 21 игре и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Официальный твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии14
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      Рейтинг: +960

      СвинкаСправедливости 17 минут назад

      Ну за Лаксальта можно и 25 доплатить.

      0
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      Рейтинг: +1186

      волчарик 52 минуты назад

      С одной стороны хорошо если игроки уезжают в топ клубы.С другой,а на что тогда смотреть в РПЛ и на игры в ЕК.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10632

      KLIM777 > волчарик 35 минут назад

      топ клуб?)) Не смеши

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1186

      волчарик > KLIM777 32 минуты назад

      Ха ха,я не о данной ситуации,а в целом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +128

      mama1991 > KLIM777 26 минут назад

      ты когда родился? сильнее всех мля...?)))))))

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      Рейтинг: +10632

      KLIM777 > mama1991 18 минут назад

      постарше тебя буду) а ты че на футбольных сайтах задаешь мужикам вопросы о возрасте? Все норм у тебя?

      0
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      Рейтинг: +5

      i29 1 час назад

      Если делаете ставки -> portal-bets.ru

      0
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      Рейтинг: +6

      alarm_иг 1 час назад

      По рассказу жителя спб. Жила-поживала в СПб старая проститутка. Днем выпивала, а по вечерам скиталась по питерским помойкам да сношалась с азербайджанскими дворниками. И в кои-то веки залетела. В пять месяцев родила недоношенного уродца и назвала его alarm-иком. Уродец был слишком крикливым. И чтобы он меньше орал, проститутка, между распитием спиртным и траханьем, начала пихать ему в анусик фаеры. По мере роста alarm-ика увеличивался калибр ануса, и естественно, пихала ему фаеры всё толще и толще. При этом приговаривая, терпи сынок, в будущем тебе это может пригодиться. Слова проститутки оказались пророческими. Alapm вырос и стал предводителем питерских анусных фаероносцев, куда входят пудель, литейный, кпссспб, аркалыкский ослоё.б борька и многие другие. PS. Затесалась в эту компанию особа женского пола Margella. От которой была двойная польза по проносу фаеров на стадион баклан-арена, так как у неё дырок в теле больше.

      2
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      Рейтинг: +1633

      Genz > alarm_иг 1 час назад

      По проносу файеров в анусах спецы фанычары Спартака. анусы трещат от файеров

      1
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      Рейтинг: +3734

      Yurok161 > alarm_иг 58 минут назад

      Я думал Margella и есть мать аларма

      2
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      Рейтинг: +6

      alarm_иг > Genz 34 минуты назад

      В Ростове перед матчем 28-го тура чемпионата России «Ростов» — «Зенит» задержали фанатов петербургского клуба. Задержанные пытались пронести на стадион файеры в задних проходах, сообщает «Комсомольская правда».
      «Сотрудники полиции заметили «хвост», который торчал у парня, остановили, думали, что привязал к спине, а когда начали разбираться, выяснилась такая интимная деталь. На всякий случай остановили его товарища. И не зря — у него в том же месте нашли файер», — рассказали в правоохранительных органах.
      На фанатов составили протокол об административном правонарушении. Скорее всего, они заплатят штраф. Иди хоть погугли.

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      Рейтинг: +3734

      Yurok161 > alarm_иг 22 минуты назад

      Генз еще в садик ходил,когда Ростов на олимпе играл))

      1
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      Рейтинг: +1859

      baden69 1 час назад

      Один так уже Чалова в Кристал Пэлас продал, теперь уже готов за 10-ку скинуть, а еще немного и доплачивать придется, чтоб забрали.

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      Рейтинг: +665

      кто там 1 час назад

      у братьев вроде как контракты заканчиваются, будет интересно посмотреть на шутки пресс службы локо в соц сетях после этого.

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