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    Болельщики «Спартака» на матче с «Уфой» скандировали «Фанат – не преступник»

    Болельщики «Спартака» на матче 24-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0) отреагировали на задержания в фанатской среде москвичей. Они скандировали кричалку «Фанат – не преступник». Видео доступно ниже.

    Перед матчем были задержан один из лидеров фанатского движения «Спартака» Амир «Профессор» Хустлютдинов.

    • Ранее полиция задержала несколько десятков фанатов «Спартака» по подозрению в хулиганстве.
    • Аресты начались после того, как болельщики проводили команду на матч с «Арсеналом», устроив пиротехническое шоу и преградив проезд на дороге.
    • Владелец московского клуба Леонид Федун обратился в МВД с призывом прекратить преследования фанатов.

    Источник: твиттер «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3188

      alarm 1 час назад

      одно маленькое уточнение: не скандировали - а визжали! (хрюкали)

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      Рейтинг: +24

      оскольчанин > alarm 29 минут назад

      сходи по адресу местной психушки, тебя там давно ждут!

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