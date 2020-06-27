Болельщики «Спартака» на матче с «Уфой» скандировали «Фанат – не преступник»

Болельщики «Спартака» на матче 24-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0) отреагировали на задержания в фанатской среде москвичей. Они скандировали кричалку «Фанат – не преступник». Видео доступно ниже.

Перед матчем были задержан один из лидеров фанатского движения «Спартака» Амир «Профессор» Хустлютдинов.