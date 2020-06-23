Семак: «Зенит» перебегал ЦСКА? Обе команды выглядели неплохо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил физическую форму команд в матче с ЦСКА (4:0).

— Как возникла идея выбрать такую тактику на матч с ЦСКА? Почему решили сыграть по схеме 4-4-2 с ромбом в центре поля?

— Анализируем состояние наших игроков, их лучшие качества. Пытаемся выстроить нашу игру в соответствии с тем, насколько футболисты готовы, насколько мы готовы к той или иной схеме, чтобы использовать свои лучшие качества и усложнить жизнь сопернику. Игра с ЦСКА уже давно закончилась. Готовимся к следующему матчу, все мысли только о предстоящем сопернике.

— Как команда себя чувствует физически? Показалось, в игре с ЦСКА зенитовцы просто перебегали соперника.

— Думаю, показалось. По данным, которые есть, и армейцы неплохо выглядели, и наши игроки. Кто-то лучше, кто-то хуже. Исходя из нынешнего состояния мы и делаем те или иные замены. Те, кто, возможно, меньше готов — играет чуть-чуть больше, кто больше готов — чуть-чуть меньше. Пытаемся варьировать, чтобы в том графике, в котором нам сейчас предстоят матчи, каждый получал достаточно игровой практики и не переутомлялся больше, чем нужно на данном этапе, – сказал Семак.