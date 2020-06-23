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    Семак: «Зенит» перебегал ЦСКА? Обе команды выглядели неплохо»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил физическую форму команд в матче с ЦСКА (4:0).

    — Как возникла идея выбрать такую тактику на матч с ЦСКА? Почему решили сыграть по схеме 4-4-2 с ромбом в центре поля?

    — Анализируем состояние наших игроков, их лучшие качества. Пытаемся выстроить нашу игру в соответствии с тем, насколько футболисты готовы, насколько мы готовы к той или иной схеме, чтобы использовать свои лучшие качества и усложнить жизнь сопернику. Игра с ЦСКА уже давно закончилась. Готовимся к следующему матчу, все мысли только о предстоящем сопернике.

    — Как команда себя чувствует физически? Показалось, в игре с ЦСКА зенитовцы просто перебегали соперника.

    — Думаю, показалось. По данным, которые есть, и армейцы неплохо выглядели, и наши игроки. Кто-то лучше, кто-то хуже. Исходя из нынешнего состояния мы и делаем те или иные замены. Те, кто, возможно, меньше готов — играет чуть-чуть больше, кто больше готов — чуть-чуть меньше. Пытаемся варьировать, чтобы в том графике, в котором нам сейчас предстоят матчи, каждый получал достаточно игровой практики и не переутомлялся больше, чем нужно на данном этапе, – сказал Семак.

    • «Зенит» разгромил ЦСКА со счетом 4:0.
    • После матча главный тренер столичной команды Виктор Гончаренко подал в отставку, но клуб пока ее не одобрил.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:11
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1768

      Cleaner 23 минуты назад

      Просто с ЦСКА в нынешнем виде и бегать много не нужно.

      0
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      Рейтинг: +3057

      alarm 44 минуты назад

      ну, скажем так, дзюба в одном эпизоде феерично перебегал)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10413

      Garrincha58 1 час назад

      по владению мячом ЦСКА играл лучше просто так бывает сразу всё залетает и ты опускаешь руки

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      Рейтинг: +20622

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      Переходил первые 25 мин. первого тайма . А Зенит играл 2-м номером .

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