Главные новости утра. За «Ростов» в Сочи сыграют 16-17-летние футболисты, Эррера рассказал о вечеринке Неймара

Егоров: «У «Ростова» выйдут игроки, которые с марта провели одну тренировку. Накануне они подписали профессиональные контракты»
Эррера – о дне рождения Неймара: «Чего только на этой вечеринке не было. Жена меня не отпускала даже в туалет»
«Ростов» вылетит на матч с «Сочи» за четыре часа до стартового свистка. За ростовчан сыграют 16-17-летние футболисты
Карпин: «Мы в «тюрьме» сидим. Я не знаю, кто там будет играть с «Сочи»
Metaratings: в Сочи за «Ростов» сыграют как минимум пять футболистов 2003 года рождения
Источник: Бомбардир.ру