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    Примера. «Реал» разгромил «Валенсию». У Бензема – дубль, у Асенсио – гол и ассист

    В матче 29-го тура Примеры «Реал» дома одержал крупную победу над «Валенсией» со счетом 3:0.

    Дублем в составе мадридцев отличился нападающий Карим Бензема. Еще один гол в активе полузащитника Марко Асенсио, который забил первым касанием, выйдя на замену после 11-месячного перерыва. Также на счету испанца результативная передача.

    Набрав три очка, «Реал» сократил отставание от лидирующей «Барселоны» до двух баллов. «Валенсия» осталась на восьмом месте.

    Чемпионат Испании. Примера. 29-й тур

    Реал – Валенсия – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бензема, 61; 2:0 – Асенсио, 74; 3:0 – Бензема, 86.

    Удаления: нет – Ли Кан Ин, 89.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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