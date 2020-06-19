Примера. «Реал» разгромил «Валенсию». У Бензема – дубль, у Асенсио – гол и ассист

В матче 29-го тура Примеры «Реал» дома одержал крупную победу над «Валенсией» со счетом 3:0.

Дублем в составе мадридцев отличился нападающий Карим Бензема. Еще один гол в активе полузащитника Марко Асенсио, который забил первым касанием, выйдя на замену после 11-месячного перерыва. Также на счету испанца результативная передача.

Набрав три очка, «Реал» сократил отставание от лидирующей «Барселоны» до двух баллов. «Валенсия» осталась на восьмом месте.

Чемпионат Испании. Примера. 29-й тур

Реал – Валенсия – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Бензема, 61; 2:0 – Асенсио, 74; 3:0 – Бензема, 86.

Удаления: нет – Ли Кан Ин, 89.

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