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    Опубликован календарь матчей сборной России в Лиге наций

    Стал известен календарь осенних игр сборной России в Лиге наций.

    Сегодня УЕФА назвал даты проведения группового этапа турнира. Первый и второй туры пройдут 3-5 и 6-8 сентября, третий и четвертый – 10-11 и 13-14 октября, пятый и шестой – 14-15 и 17-18 ноября.

    Россия в Лиге наций сыграет против команд Сербии, Венгрии и Турции.

    • Стыковые матчи за места на Евро-2020 по итогам первого розыгрыша Лиги наций запланированы на 8 октября и 12 ноября.
    • Первым победителем Лиги наций стала сборная Португалии.

    Источник: Твиттер сборной России

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