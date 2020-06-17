Опубликован календарь матчей сборной России в Лиге наций

Стал известен календарь осенних игр сборной России в Лиге наций.

Сегодня УЕФА назвал даты проведения группового этапа турнира. Первый и второй туры пройдут 3-5 и 6-8 сентября, третий и четвертый – 10-11 и 13-14 октября, пятый и шестой – 14-15 и 17-18 ноября.

Россия в Лиге наций сыграет против команд Сербии, Венгрии и Турции.

Стыковые матчи за места на Евро-2020 по итогам первого розыгрыша Лиги наций запланированы на 8 октября и 12 ноября.

Первым победителем Лиги наций стала сборная Португалии.