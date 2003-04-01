Официально: Лигу чемпионов доиграют в формате «Финала восьми» в Лиссабоне

УЕФА объявила о формате доигровки Лиги чемпионов.

Начиная с четвертьфинала игры будут проходить в Лиссабоне в формате «Финала восьми». Матчи пройдут с 12 по 23 августа, команды будут проводить по одной встрече.

На стадии 1/8 финала ЛЧ остались несыгранными матчи Манчестер Сити» – «Реал» (первый матч – 2:1), «Бавария» – «Челси» (3:0), «Ювентус» – «Лион» (0:1) и «Барселона» – «Наполи» (1:1). Эти игры состоятся 7 и 8 августа.