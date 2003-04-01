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    Официально: Лигу чемпионов доиграют в формате «Финала восьми» в Лиссабоне

    УЕФА объявила о формате доигровки Лиги чемпионов.

    Начиная с четвертьфинала игры будут проходить в Лиссабоне в формате «Финала восьми». Матчи пройдут с 12 по 23 августа, команды будут проводить по одной встрече.

    На стадии 1/8 финала ЛЧ остались несыгранными матчи Манчестер Сити»«Реал» (первый матч – 2:1), «Бавария»«Челси» (3:0), «Ювентус»«Лион» (0:1) и «Барселона»«Наполи» (1:1). Эти игры состоятся 7 и 8 августа.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 17:14
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1176

      acor94 2 часа назад

      Лига из восьми команд, которые играют друг с другом по матчу и победитель получает кубок?

      0
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      Рейтинг: +1176

      acor94 2 часа назад

      Кто нибудь расскажет, что такое финал восьми?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +122

      ParadoO > acor94 1 час назад

      Нет, как я понял, в четверть финале и полуфинале вместо двух игр у пар будет только одна. Поэтому видимо и выбрана нейтральная для всех территория - Лиссабон

      0
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      Рейтинг: +33

      Grishkov_S > acor94 1 час назад

      Я понял так, что в 1/4 будет только подному матчу, т.е. все решает одна игра. 8 команд по одному матчу.

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