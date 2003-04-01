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    L'Equipe: ЛЧ доиграют в Лиссабоне в формате «финала восьми». Жеребьевка пройдет 10 июля

    Лига чемпионов будет доиграна в формате «финала восьми» с 12 по 23 августа, пишет L'Equipe.

    Все матчи турнира пройдут в Лиссабоне. Жеребьевка матчей состоится 10 июля.

    Ранее Bild сообщал, что столица Португалии примет и ответные игры 1/8 финала ЛЧ. На этой стадии остались несыгранными матчи Манчестер Сити»«Реал» (первый матч – 2:1), «Бавария»«Челси» (3:0), «Ювентус»«Лион» (0:1) и «Барселона»«Наполи» (1:1).

    Источник: L'Equipe

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