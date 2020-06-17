L'Equipe: ЛЧ доиграют в Лиссабоне в формате «финала восьми». Жеребьевка пройдет 10 июля

Лига чемпионов будет доиграна в формате «финала восьми» с 12 по 23 августа, пишет L'Equipe.

Все матчи турнира пройдут в Лиссабоне. Жеребьевка матчей состоится 10 июля.

Ранее Bild сообщал, что столица Португалии примет и ответные игры 1/8 финала ЛЧ. На этой стадии остались несыгранными матчи Манчестер Сити» – «Реал» (первый матч – 2:1), «Бавария» – «Челси» (3:0), «Ювентус» – «Лион» (0:1) и «Барселона» – «Наполи» (1:1).