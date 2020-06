Примера. «Атлетик» и «Атлетико» обменялись голами, мадридцы не побеждают в гостях с прошлого года

В первом матче после карантинной паузы «Атлетико» не справился с «Атлетиком». Единственный гол гостей забил Диего Коста, это его первый мяч в Примере с октября.

Перед встречей капитаны команд почтили память жертв коронавирусной инфекции. Фото доступно ниже.

Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

Атлетик – Атлетико – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Муниаин, 37; 1:1 – Коста, 39.

The captains, @Koke6 and Muniain, paid tribute to the victims of COVID-19. pic.twitter.com/i9W4twAw4K