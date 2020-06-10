CAS рассмотрел апелляцию «Манчестер Сити» на отстранение от еврокубков

Спортивный арбитраж суд в Лозанне (CAS) сообщил о рассмотрении апелляции «Манчестер Сити» на отстранение на два сезона от еврокубков. Свое решение инстанция обнародует в июле.
Рассмотрение прошло на этой неделе в режиме видеоконференции. Очная встреча судей не состоялась из-за пандемии коронавируса.
- УЕФА в феврале решил отстранить «Манчестер Сити» за нарушение финансового фэйр-плей.
- Англичан также оштрафовали на 30 миллионов евро.
- «Сити» продолжает выступление в текущем сезоне Лиги чемпионов.
Источник: CAS