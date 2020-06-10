CAS рассмотрел апелляцию «Манчестер Сити» на отстранение от еврокубков

Спортивный арбитраж суд в Лозанне (CAS) сообщил о рассмотрении апелляции «Манчестер Сити» на отстранение на два сезона от еврокубков. Свое решение инстанция обнародует в июле.

Рассмотрение прошло на этой неделе в режиме видеоконференции. Очная встреча судей не состоялась из-за пандемии коронавируса.