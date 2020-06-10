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    CAS рассмотрел апелляцию «Манчестер Сити» на отстранение от еврокубков

    Спортивный арбитраж суд в Лозанне (CAS) сообщил о рассмотрении апелляции «Манчестер Сити» на отстранение на два сезона от еврокубков. Свое решение инстанция обнародует в июле.

    Рассмотрение прошло на этой неделе в режиме видеоконференции. Очная встреча судей не состоялась из-за пандемии коронавируса.

    • УЕФА в феврале решил отстранить «Манчестер Сити» за нарушение финансового фэйр-плей.
    • Англичан также оштрафовали на 30 миллионов евро.
    • «Сити» продолжает выступление в текущем сезоне Лиги чемпионов.

    Источник: CAS

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    10.06.2020 22:58
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