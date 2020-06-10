Ответные игры 1/8 финала Лиги чемпионов могут пройти 8 и 9 августа

УЕФА на следующей неделе объявит даты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает AS.

Вероятнее всего, игры состоятся 8 и 9 августа. Затем 12 августа восемь из оставшихся клубов разыграют между собой мини-турнир, в каждой паре будет сыграно по одному матчу. Начиная со стадии 1/4 финала матчи будут проходить в Лиссабоне на стадионах «Жозе Алваладе» и «Эштадиу да Луш». Последний примет финал ЛЧ, который должен состояться 23 августа.

В 1/8 финала остались ответные игры в парах «Реал» – «Манчестер Сити» (первый матч 1:2), «Челси» – «Бавария» (0:3), «Наполи» – «Барселона» (1:1), «Лион» – «Ювентус» (1:0). В 1/4 финала уже вышли «ПСЖ», «РБ Лейпциг», «Атлетико» и «Аталанта».