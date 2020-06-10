Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    Ответные игры 1/8 финала Лиги чемпионов могут пройти 8 и 9 августа

    УЕФА на следующей неделе объявит даты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает AS.

    Вероятнее всего, игры состоятся 8 и 9 августа. Затем 12 августа восемь из оставшихся клубов разыграют между собой мини-турнир, в каждой паре будет сыграно по одному матчу. Начиная со стадии 1/4 финала матчи будут проходить в Лиссабоне на стадионах «Жозе Алваладе» и «Эштадиу да Луш». Последний примет финал ЛЧ, который должен состояться 23 августа.

    В 1/8 финала остались ответные игры в парах «Реал»«Манчестер Сити» (первый матч 1:2), «Челси»«Бавария» (0:3), «Наполи»«Барселона» (1:1), «Лион»«Ювентус» (1:0). В 1/4 финала уже вышли «ПСЖ», «РБ Лейпциг», «Атлетико» и «Аталанта».

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:24
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76903
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru