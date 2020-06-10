Широков: «Спартаку» даже лучше играть в Питере. Можно напрячь «Зенит» психологически»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков прокомментировал решении провести матч предстоящий полуфинал кубка России в Санкт-Петербурге.

«Федун с новыми силами после болезни заиграл яркими фразами. Но если говорить серьезно, ошибка в регламенте была, ее все признали.

Сейчас решили играть по старой схеме: «Спартак» до этого провел два матча дома, «Зенит» – на выезде. Тем более сейчас никто не хотел играть на нейтральном поле.

Если исходить из предыдущих регламентов, то все верно. Но жеребьевке-то ничего не мешало. Но назвать решение неправильным я не могу.

«Спартаку» даже лучше играть с «Зенитом» в Питере. Сейчас можно через СМИ и болельщиков чуть-чуть напрячь «Зенит» по поводу справедливости, психологически надавить на них.

А так, при Тедеско они играть будут от обороны, будут контратаки, а дома им бы пришлось больше атаковать. Так что решение играть в Питере – удобное для «Спартака».

А болельщиков всего десять процентов будет, это далеко не самый решающий фактор. Так что не знаю, зачем «Спартак» хотел играть дома. На выезде играть с «Зенитом» логичнее», – сказал Широков.