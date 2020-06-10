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  • Широков: «Спартаку» даже лучше играть в Питере. Можно напрячь «Зенит» психологически»

Широков: «Спартаку» даже лучше играть в Питере. Можно напрячь «Зенит» психологически»

10 июня 2020, 10:20
20

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков прокомментировал решении провести матч предстоящий полуфинал кубка России в Санкт-Петербурге.

«Федун с новыми силами после болезни заиграл яркими фразами. Но если говорить серьезно, ошибка в регламенте была, ее все признали.

Сейчас решили играть по старой схеме: «Спартак» до этого провел два матча дома, «Зенит» – на выезде. Тем более сейчас никто не хотел играть на нейтральном поле.

Если исходить из предыдущих регламентов, то все верно. Но жеребьевке-то ничего не мешало. Но назвать решение неправильным я не могу.

«Спартаку» даже лучше играть с «Зенитом» в Питере. Сейчас можно через СМИ и болельщиков чуть-чуть напрячь «Зенит» по поводу справедливости, психологически надавить на них.

А так, при Тедеско они играть будут от обороны, будут контратаки, а дома им бы пришлось больше атаковать. Так что решение играть в Питере – удобное для «Спартака».

А болельщиков всего десять процентов будет, это далеко не самый решающий фактор. Так что не знаю, зачем «Спартак» хотел играть дома. На выезде играть с «Зенитом» логичнее», – сказал Широков.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Спартак Зенит Широков Роман
Комментарии (20)
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vka1970
1591780074
Широков всё чаще открывает грани своего безумия.На счёт выезда в Питер проблем не вижу.Мяч круглый, поле общее.Болел тоже будет с гулькин нос.А вот насчёт атаки в доме, на Открывашке, Рома поплыл как овно по канализации.Пусть хоть одну игру в Москве посмотрит и тогда заявления разные делает.Спартаку в последних матчах пох с кем играть, но игра по любому будет вторым номером.Хоть в гостях, хоть дома.Этим наверно и отличаются комментатор- "эксперт" Широков от бывший тренера Аленичева.Один смотрит и анализирует, а второй просто языком чешет.
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ufos73
1591780092
Спартак хотел, что бы все было по прописанным правилам, выпал бы нагретый шарик играть в болоте (что 100% и случилось бы), так не сказали бы, что предвзято...
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NewLife
1591781894
Спартаку все равно, где отыметь синит, на болотах синиту по-мягче и менее травмоопасно.
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derrik2000
1591784524
Спартак прижмёт Зенит психологически, а "Зенит-Газпром-ПФЛ-РФС" - административным ресурсом. Что, первый раз, что ли? И все говорящие головы с экранов вещали в том ключе, что, мол, ничего особенного на поле, в т. ч. в действиях судьи, не происходило и "ПОБЕЖДАЛ СИЛЬНЕЙШИЙ". )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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paracetamol
1591799548
Сядут свинки в оборону в 11 челов, как Фуфа, и будут отбрыкиваться в надежде на пенальти.
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ВасяК
1591804828
Если по чесноку,то надо играть на нейтральном стадике!!! Аргумент,да пандемия будь она неладно!!!
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alll-1
1591807071
всей питерской голубизне по фаеру в .опу
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Alex Flash
1591807526
Если болел гостей не пускать, то пусть из своего города поддерживают кричалками, Типа, пусть представитель гостей их включает на стадионе на гостевой трибуне подключите колонки. Будет справедливо
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NewLife
1591810530
Я волнуюсь и надеюсь, что сегодня град баклан-арену не испортил, а то придется бомжам вспомнить, что они по сути бомжи.
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Дядя Серёжа
1591847478
А для хорошего для рыбака Удочка только нужна и река... Давай те играть в футбол. Игра расставит, но Спартак по любому Чемпион!
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