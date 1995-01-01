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    Широков: «Спартаку» даже лучше играть в Питере. Можно напрячь «Зенит» психологически»

    Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков прокомментировал решении провести матч предстоящий полуфинал кубка России в Санкт-Петербурге.

    «Федун с новыми силами после болезни заиграл яркими фразами. Но если говорить серьезно, ошибка в регламенте была, ее все признали.

    Сейчас решили играть по старой схеме: «Спартак» до этого провел два матча дома, «Зенит» – на выезде. Тем более сейчас никто не хотел играть на нейтральном поле.

    Если исходить из предыдущих регламентов, то все верно. Но жеребьевке-то ничего не мешало. Но назвать решение неправильным я не могу.

    «Спартаку» даже лучше играть с «Зенитом» в Питере. Сейчас можно через СМИ и болельщиков чуть-чуть напрячь «Зенит» по поводу справедливости, психологически надавить на них.

    А так, при Тедеско они играть будут от обороны, будут контратаки, а дома им бы пришлось больше атаковать. Так что решение играть в Питере – удобное для «Спартака».

    А болельщиков всего десять процентов будет, это далеко не самый решающий фактор. Так что не знаю, зачем «Спартак» хотел играть дома. На выезде играть с «Зенитом» логичнее», – сказал Широков.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии8
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      Рейтинг: +250

      NewLife 19 минут назад

      Спартаку все равно, где отыметь синит, на болотах синиту по-мягче и менее травмоопасно.

      0
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      Рейтинг: +8962

      ufos73 49 минут назад

      Спартак хотел, что бы все было по прописанным правилам, выпал бы нагретый шарик играть в болоте (что 100% и случилось бы), так не сказали бы, что предвзято...

      2
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      Рейтинг: +13374

      vka1970 49 минут назад

      Широков всё чаще открывает грани своего безумия.На счёт выезда в Питер проблем не вижу.Мяч круглый, поле общее.Болел тоже будет с гулькин нос.А вот насчёт атаки в доме, на Открывашке, Рома поплыл как овно по канализации.Пусть хоть одну игру в Москве посмотрит и тогда заявления разные делает.Спартаку в последних матчах пох с кем играть, но игра по любому будет вторым номером.Хоть в гостях, хоть дома.Этим наверно и отличаются комментатор- "эксперт" Широков от бывший тренера Аленичева.Один смотрит и анализирует, а второй просто языком чешет.

      0
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      Рейтинг: +3375

      Борат 1 час назад

      рылам будет проще оправдываться после очередного позора в питере !
      гыгы

      1
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      Рейтинг: +2034

      "supermax" > Борат 1 час назад

      д.о.л.б.о.е.б.и.н.а

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1441

      Genz 2 часа назад

      Федун найдет оправдание после проигрыша в Питере

      1
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      Рейтинг: +2034

      "supermax" > Genz 1 час назад

      а какие оправдания будет искать зенитушка в случае поражения?

      3
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      Рейтинг: +2034

      "supermax" > Genz 1 час назад

      в принципе, если вилкова не назначат, то я знаю какое

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