Во Франции с 8 июня откроется внутреннее трансферное окно

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила, что уже с понедельника клубы смогут осуществлять трансферы внутри страны.

«На встрече совета директоров LFP, состоявшейся сегодня, 5 июня, было принято решение открыть трансферное окно для французских клубов 8 июня. На следующем заседании совета директоров будет принято решение о дате открытия международного трансферного окна, а также о сроках их завершения, которые зависят от решений ФИФА, касающихся проведения еврокубков», – говорится в официальном заявлении.