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    Во Франции с 8 июня откроется внутреннее трансферное окно

    Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила, что уже с понедельника клубы смогут осуществлять трансферы внутри страны.

    «На встрече совета директоров LFP, состоявшейся сегодня, 5 июня, было принято решение открыть трансферное окно для французских клубов 8 июня. На следующем заседании совета директоров будет принято решение о дате открытия международного трансферного окна, а также о сроках их завершения, которые зависят от решений ФИФА, касающихся проведения еврокубков», – говорится в официальном заявлении.

    • Сезон во Франции еще в конце апреля завершили досрочно из-за пандемии коронавируса.
    • В Лиге 1 было сыграно 28 из 38 туров. «ПСЖ» признали чемпионом страны.
    • Новый розыгрыш национального первенства планируют начать 23 августа.

    Источник: Сайт Профессиональной футбольной лиги Франции

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