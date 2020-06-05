У Месси травма квадрицепса. Он тренируется индивидуально

«Барселона» опубликовала заявление о состоянии здоровья капитана команды Лионеля Месси.
Сообщается, что у аргентинца выявлено легкое повреждение правого квадрицепса.
Чтобы избежать рисков усугубить травму, 32-летний футболист пока занимается индивидуально. Его возвращение к тренировкам в общей группе ожидается через несколько дней.
- В текущем сезоне Месси забил 24 гола и сделал 16 ассистов в 31 матче.
- Ближайший матч «Барса» проведет 13 июня. Соперник – «Мальорка».
Источник: Официальный сайт «Барселоны»