У Месси травма квадрицепса. Он тренируется индивидуально

«Барселона» опубликовала заявление о состоянии здоровья капитана команды Лионеля Месси.

Сообщается, что у аргентинца выявлено легкое повреждение правого квадрицепса.

Чтобы избежать рисков усугубить травму, 32-летний футболист пока занимается индивидуально. Его возвращение к тренировкам в общей группе ожидается через несколько дней.