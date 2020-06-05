«Татар-информ»: Караев перейдет в «Урал»

Нападающий «КАМАЗа» Давид Караев станет игроком «Урала».
25-летний форварда прошел медосмотр и после подписания контракта об этом станет известно официально.
Клуб из Екатеринбурга пытался пригласить игрока еще раньше.
В этом сезоне Караев не выйдет на поле в составе «Урала»
- Давид Караев играл за «КАМАЗ» с августа 2018 года.
- Прошлой зимой он был на просмотре ЦСКА, но московский клуб отказался от трансфера.
- Он стал лучшим бомбардиром в группе «Урал-Приволжье» первенства ПФЛ минувшего сезона, забив 11 мячей в 16 матчах.
Источник: «Татар-информ»