«Татар-информ»: Караев перейдет в «Урал»

Нападающий «КАМАЗа» Давид Караев станет игроком «Урала».

25-летний форварда прошел медосмотр и после подписания контракта об этом станет известно официально.

Клуб из Екатеринбурга пытался пригласить игрока еще раньше.

В этом сезоне Караев не выйдет на поле в составе «Урала»