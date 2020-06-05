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    «Татар-информ»: Караев перейдет в «Урал»

    Нападающий «КАМАЗа» Давид Караев станет игроком «Урала».

    25-летний форварда прошел медосмотр и после подписания контракта об этом станет известно официально.

    Клуб из Екатеринбурга пытался пригласить игрока еще раньше.

    В этом сезоне Караев не выйдет на поле в составе «Урала»

    • Давид Караев играл за «КАМАЗ» с августа 2018 года.
    • Прошлой зимой он был на просмотре ЦСКА, но московский клуб отказался от трансфера.
    • Он стал лучшим бомбардиром в группе «Урал-Приволжье» первенства ПФЛ минувшего сезона, забив 11 мячей в 16 матчах.

    Источник: «Татар-информ»

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