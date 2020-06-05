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  • Аршавин: «Перед финалом Кубка УЕФА-2008 Адвокат сказал, что, если не выиграем, мы не команда. Я ответил: «Если не выиграем, это вы не тренер»

Аршавин: «Перед финалом Кубка УЕФА-2008 Адвокат сказал, что, если не выиграем, мы не команда. Я ответил: «Если не выиграем, это вы не тренер»

5 июня 2020, 00:57
13

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, какой настрой был у петербургской команды в преддверии финала Кубка УЕФА 2008 года.

«То, что сейчас вспоминается – это как Адвокат на тренировке перед матчем на стадионе сказал, что если мы не выиграем, то мы не команда. Какая-то такая была мысль. Тогда пришлось ему ответить: «Если мы не выиграем, то это вы не тренер». Все считали нас фаворитами в финале, «Рейнджерс» с большим трудом прошли «Фиорентину», – заявил Аршавин.

  • В финале «Зенит» победил «Рейнджерс» со счетом 2:0, выиграв еврокубок впервые в истории.
  • Голами отличились Игорь Денисов и Константин Зырянов.
  • Аршавин в этом матче отдал результативную передачу.

Источник: ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Рейнджерс Аршавин Андрей Адвокат Дик
Комментарии (13)
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арейская
1591311553
Петух...напыщенный, ненавижу его с 2008г, когда, вальяжно развалившись в кресле, сказал про наши проблемы. А это точно, наши проблемы были, а ему-то чего, походил по полю пешочком, тысчонка-то никуда не делась, которую дают нашим футболёрам за каждую минутку, независимо от того, играешь ты, или скамеечку греешь....
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СССР 1985
1591313597
Красиво было все сделано и передача гениальная между ног защитника и гол великолепный!
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valkam72
1591329586
Педики, не ссорьтесь. Все вы тупые курицы
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Соарес
1591333328
Это не маленький член ,а большой г..... ( то что на член надевают)
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paracetamol
1591334814
Зачем хамить было, Андрей?
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Давид59
1591357534
Жаль, со времён той победы ничего толком не получается. Вроде и тренеров искали с именем. И игроков. А из группы ЛЧ всего раз еле-еле вышли.
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Hektor 84
1591368625
Попробовал игрочок бы такое Бескову или Лобановскому сказать! Карьера завершилась бы.
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