Аршавин: «Перед финалом Кубка УЕФА-2008 Адвокат сказал, что если не выиграем, мы не команда. Я ответил: «Если не выиграем, это вы не тренер»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, какой настрой был у петербургской команды в преддверии финала Кубка УЕФА 2008 года.

«То, что сейчас вспоминается – это как Адвокат на тренировке перед матчем на стадионе сказал, что если мы не выиграем, то мы не команда. Какая-то такая была мысль. Тогда пришлось ему ответить: «Если мы не выиграем, то это вы не тренер». Все считали нас фаворитами в финале, «Рейнджерс» с большим трудом прошли «Фиорентину», – заявил Аршавин.