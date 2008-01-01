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    Аршавин: «Перед финалом Кубка УЕФА-2008 Адвокат сказал, что если не выиграем, мы не команда. Я ответил: «Если не выиграем, это вы не тренер»

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, какой настрой был у петербургской команды в преддверии финала Кубка УЕФА 2008 года.

    «То, что сейчас вспоминается – это как Адвокат на тренировке перед матчем на стадионе сказал, что если мы не выиграем, то мы не команда. Какая-то такая была мысль. Тогда пришлось ему ответить: «Если мы не выиграем, то это вы не тренер». Все считали нас фаворитами в финале, «Рейнджерс» с большим трудом прошли «Фиорентину», – заявил Аршавин.

    • В финале «Зенит» победил «Рейнджерс» со счетом 2:0, выиграв еврокубок впервые в истории.
    • Голами отличились Игорь Денисов и Константин Зырянов.
    • Аршавин в этом матче отдал результативную передачу.

    Источник: Ютуб-канал «Зенита»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +165

      СССР 1985 3 минуты назад

      Красиво было все сделано и передача гениальная между ног защитника и гол великолепный!

      0
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      Рейтинг: +17969

      арейская 37 минут назад

      Петух...напыщенный, ненавижу его с 2008г, когда, вальяжно развалившись в кресле, сказал про наши проблемы. А это точно, наши проблемы были, а ему-то чего, походил по полю пешочком, тысчонка-то никуда не делась, которую дают нашим футболёрам за каждую минутку, независимо от того, играешь ты, или скамеечку греешь....

      -1
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      Рейтинг: +165

      СССР 1985 > арейская 2 минуты назад

      Ты ИДИОТ и наверно не петух, а тупая курица.))!!!! Сказал Андрей в 2012 году и сказал все верно, а слова были адресованы быдлу и отребью с купленной депутатской ксивой по кличке питон. Пешочком ходили другие и ошибку совершили Жирков и Игнаш. А Аршавин стал лучшим ассистентом ЕВРО 2012 по версии УЕФА и по ТТД был одним из лучших, а по созданным моментом лучшим.
      И Дику Адвокату Шава сказал все в шутку, Шава всегда шутил в таком стиле над Адвокатом. И Дику - это нравилось и не напрягало! Он любил Андрея, как сына! Ты от собственной ненависти видимо с ума уже сошел, жаль тебя убогого.))

      0
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      Рейтинг: +2617

      alarm 1 час назад

      у рылов колпаделсоль! стыдно за рылов!

      1
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      Рейтинг: +3279

      Борат 1 час назад

      У рылов нет ни команды ни тренера ни еврокубков !
      Гыгы

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