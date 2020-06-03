Скира: «Интер» подписал защитника «Панатинаикоса» Вагианнидиса»

«Интер» вскоре должен объявить о покупке защитника греческого «Панатинаикоса» Гиоргиоса Вагианнидиса. О сделке сообщил Николо Скира.
«Сделка готова. Вагианнидис подписал четырехлетний контракт с зарплатой 0,5 миллиона евро в год. Греки получат за трансфер 400 тысяч евро. Следующий сезон защитник проведет в аренде в другом итальянском клубе», – написал инсайдер.
- 18-летний Вагианнидис – уроженец Афин, воспитанник «Панатинаикоса».
- В сезоне чемпионата Греции защитник провел один матч, забил гол, сделал результативный пас.
- Игрок выступает за молодежную сборную Греции.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.