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    Скира: «Интер» подписал защитника «Панатинаикоса» Вагианнидиса»

    «Интер» вскоре должен объявить о покупке защитника греческого «Панатинаикоса» Гиоргиоса Вагианнидиса. О сделке сообщил Николо Скира.

    «Сделка готова. Вагианнидис подписал четырехлетний контракт с зарплатой 0,5 миллиона евро в год. Греки получат за трансфер 400 тысяч евро. Следующий сезон защитник проведет в аренде в другом итальянском клубе», – написал инсайдер.

    • 18-летний Вагианнидис – уроженец Афин, воспитанник «Панатинаикоса».
    • В сезоне чемпионата Греции защитник провел один матч, забил гол, сделал результативный пас.
    • Игрок выступает за молодежную сборную Греции.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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