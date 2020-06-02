Ахметов успешно перенес операцию на плече

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов был успешно прооперирован в Мюнхене. Фотографией после операции игрок поделился в своем инстаграме.
«Надеюсь, вылетать больше не будет», – написал Ахметов.
Футболист получил травму плеча в матче с «Зенитом». Во вторник ему сделали артроскопию на левом плечевом суставе.
- В текущем сезоне Ахметов провел 30 матчей, забил четыре гола и сделал три ассиста.
- ЦСКА в РПЛ идет на пятом месте.
- Футбольный сезон в России должен возобновиться 19 июня.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Ильзата Ахметова