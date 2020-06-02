Ахметов успешно перенес операцию на плече

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов был успешно прооперирован в Мюнхене. Фотографией после операции игрок поделился в своем инстаграме.

«Надеюсь, вылетать больше не будет», – написал Ахметов.

Футболист получил травму плеча в матче с «Зенитом». Во вторник ему сделали артроскопию на левом плечевом суставе.

В текущем сезоне Ахметов провел 30 матчей, забил четыре гола и сделал три ассиста.

ЦСКА в РПЛ идет на пятом месте.

Футбольный сезон в России должен возобновиться 19 июня.