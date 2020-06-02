Черчесов – о коронавирусе: «Россия отработала на хорошую оценку. Мы на правильном пути»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил готовность страны к пандемии коронавируса.

«Если бы меня спросили, хочу ли я сидеть дома, отвечу: «Нет». Но есть еще слово «надо». Не хочешь, но надо. Вот с этим «надо» в этой ситуации наша страна, глядя на другие страны, справилась хорошо.

Думаю, мы на правильном пути. Спрашиваю себя, как бы мы справились с этой пандемией, случись это 20 лет назад. Пару дней назад выразил благодарность Руслану Цаликову – заму Шойгу. За два месяца 16 таких медцентров в 15 регионах страны построить – дорогого стоит. По-моему, страна отработала эту ситуацию на хорошую оценку. Но надо все проанализировать», – заявил Черчесов.