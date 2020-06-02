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  • Черчесов – о коронавирусе: «Россия отработала на хорошую оценку. Мы на правильном пути»

Черчесов – о коронавирусе: «Россия отработала на хорошую оценку. Мы на правильном пути»

2 июня 2020, 08:37
7

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил готовность страны к пандемии коронавируса.

«Если бы меня спросили, хочу ли я сидеть дома, отвечу: «Нет». Но есть еще слово «надо». Не хочешь, но надо. Вот с этим «надо» в этой ситуации наша страна, глядя на другие страны, справилась хорошо.

Думаю, мы на правильном пути. Спрашиваю себя, как бы мы справились с этой пандемией, случись это 20 лет назад. Пару дней назад выразил благодарность Руслану Цаликову – заму Шойгу. За два месяца 16 таких медцентров в 15 регионах страны построить – дорогого стоит. По-моему, страна отработала эту ситуацию на хорошую оценку. Но надо все проанализировать», – заявил Черчесов.

  • На текущий момент в России подтверждено 415 тысяч случаев заболевания коронавирусом.
  • 176 тысяч человек выздоровело.
  • 4855 человек умерло.

Источник: «Россия 24»
Россия Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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Давид59
1591077135
Ну он-то с зарплатой дома сидел. Поэтому доволен и остался
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AHTUNGBOL
1591077931
Вот уж лизнул, так лизнул...
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САДЫЧОК
1591086415
Черчесов чмошник! Если бы ты посидел без денег 4 ый месяц ...по другому пел бы !
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Hektor 84
1591104608
Еще один умник решил высраться. Посиди без денег дома на самоизоляции. По другому запоешь. А то по роже видно не голодал, репу отъел.
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zigbert
1591108175
Легко говорить когда сидишь дома при полном обеспечении.
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Garrincha58
1591111371
Комментарий удален.
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Plyash
1591183279
Табло-рожа в телевизор не помещается.Ещё моя бабушка говорила - "сытый голодного не разумеет".
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