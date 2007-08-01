Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Черчесов – о коронавирусе: «Россия отработала на хорошую оценку. Мы на правильном пути»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил готовность страны к пандемии коронавируса.

    «Если бы меня спросили, хочу ли я сидеть дома, отвечу: «Нет». Но есть еще слово «надо». Не хочешь, но надо. Вот с этим «надо» в этой ситуации наша страна, глядя на другие страны, справилась хорошо.

    Думаю, мы на правильном пути. Спрашиваю себя, как бы мы справились с этой пандемией, случись это 20 лет назад. Пару дней назад выразил благодарность Руслану Цаликову – заму Шойгу. За два месяца 16 таких медцентров в 15 регионах страны построить – дорогого стоит. По-моему, страна отработала эту ситуацию на хорошую оценку. Но надо все проанализировать», – заявил Черчесов.

    • На текущий момент в России подтверждено 415 тысяч случаев заболевания коронавирусом.
    • 176 тысяч человек выздоровело.
    • 4855 человек умерло.

    Источник: «Россия 24»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:37
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1142

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Вот уж лизнул, так лизнул...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3162

      Давид59 1 час назад

      Ну он-то с зарплатой дома сидел. Поэтому доволен и остался

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76808
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru