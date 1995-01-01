Главные новости утра. Семин готов снова возглавить «Локомотив», «Зенит» продлил контракт с Семаком

Тоже мне главная новость . Гыгыгы . Для Нас с нашими финансами и админ ресурсом пох кто там главный тренер . Гыгыгы .
Семин: «За все время ни один футболист, кого я включал в списки для трансферного комитета, «Локомотив» не пополнил»
Семин: «В интересах футбола, чтобы после меня «Локомотив» возглавил Пашинин или Евсеев»
Павлюченко – об уходе из «Тоттенхэма»: «Леви говорил мне: «Ты дурак. Как можно уехать из Англии в Россию?»
«Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком
Семин готов снова возглавить «Локомотив»