Гасперини: «Думал, что во время болезни коронавирусом я умру»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что переболел коронавирусом. Инфекция у него протекала в марте.
«Я думал, что во время болезни коронавирусом умру. Да, у меня тоже была инфекция», – приводит слова Гасперини журналист Николо Скира со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
- Тренер сказал, что чувствовал себя плохо еще во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Валенсии».
- По всему миру от коронавируса умерло более 350000 человек.
- Серию А планируют возобновить в июне.
Источник: твиттер Николо Скиры