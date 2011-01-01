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    Гасперини: «Думал, что во время болезни коронавирусом я умру»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что переболел коронавирусом. Инфекция у него протекала в марте.

    «Я думал, что во время болезни коронавирусом умру. Да, у меня тоже была инфекция», – приводит слова Гасперини журналист Николо Скира со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

    • Тренер сказал, что чувствовал себя плохо еще во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Валенсии».
    • По всему миру от коронавируса умерло более 350000 человек.
    • Серию А планируют возобновить в июне.

    Источник: твиттер Николо Скиры

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