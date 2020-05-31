Гасперини: «Думал, что во время болезни коронавирусом я умру»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что переболел коронавирусом. Инфекция у него протекала в марте.

«Я думал, что во время болезни коронавирусом умру. Да, у меня тоже была инфекция», – приводит слова Гасперини журналист Николо Скира со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.