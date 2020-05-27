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    Руководство «Боруссии» Д контактировало с Ковачем на предмет работы в клубе

    Администрация дортмундской «Боруссии» в последние месяцы контактировала с бывшим главным тренером «Баварии» Нико Ковачем. Хорват может возглавить клуб, пишет Regnum со ссылкой на немецкое издание Bild.

    Ковач был уволен из «Баварии» в ноябре после крупного поражения от «Айнтрахта», который хорват тренировал до баварцев.

    • «Боруссия» в Бундеслиге идет второй.
    • Ковач в качестве тренера брал Бундеслигу, дважды выигрывал Кубок Германии.
    • Хорват тренировал сборную своей страны на чемпионате мира-2014.

    Источник: Regnum

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    27.05.2020 22:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3127

      Борат 16 часов назад

      А тадеску не хотят он же молодой прогрессивный ! Хряков на 8е место вывел ! Гыгы

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