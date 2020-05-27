Руководство «Боруссии» Д контактировало с Ковачем на предмет работы в клубе

Администрация дортмундской «Боруссии» в последние месяцы контактировала с бывшим главным тренером «Баварии» Нико Ковачем. Хорват может возглавить клуб, пишет Regnum со ссылкой на немецкое издание Bild.

Ковач был уволен из «Баварии» в ноябре после крупного поражения от «Айнтрахта», который хорват тренировал до баварцев.