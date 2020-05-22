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    Семин – о словах Кикнадзе: «Посчитайте, сколько молодых играло у меня в команде! Больше всех в лиге»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не согласен с заявлением генерального директора московского клуба Василия Кикнадзе о недостаточном доверии молодежи с его стороны.

    «Про интервью Кикнадзе даже нечего комментировать. Там ничего не сказано, чтобы что-то комментировать. Я не уделял внимание молодежи? Да вы посчитайте, сколько молодых играло у меня в команде! Больше всех в лиге!» – сказал 73-летний специалист.

    • Совет директоров «Локо» решил не продлевать контракт с Семиным.
    • Новым главным тренером команды стал серб Марко Николич.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +16755

      DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      Юрий Павлович, забудь про этого козла! Не стоит никаких комментов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1389

      Genz 41 минуту назад

      Отсчёт пошел падения локомотива
      Кикнадзе в июле уйдет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      shahor 1 час назад

      Незачем Шпалычу оправдываться.Любой непредвзятый болельщик видит и знает кто он и что собой представляют кикнадзе и компания.Дело смородских живёт и процветает.ОЧЕНЬ ЖАЛЬ!

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