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  • Семин – о словах Кикнадзе: «Посчитайте, сколько молодых играло у меня в команде! Больше всех в лиге»

Семин – о словах Кикнадзе: «Посчитайте, сколько молодых играло у меня в команде! Больше всех в лиге»

22 мая 2020, 13:47
8

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не согласен с заявлением генерального директора московского клуба Василия Кикнадзе о недостаточном доверии молодежи с его стороны.

«Про интервью Кикнадзе даже нечего комментировать. Там ничего не сказано, чтобы что-то комментировать. Я не уделял внимание молодежи? Да вы посчитайте, сколько молодых играло у меня в команде! Больше всех в лиге!» – сказал 73-летний специалист.

  • Совет директоров «Локо» решил не продлевать контракт с Семиным.
  • Новым главным тренером команды стал серб Марко Николич.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Кикнадзе Василий
Комментарии (8)
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shahor
1590145244
Незачем Шпалычу оправдываться.Любой непредвзятый болельщик видит и знает кто он и что собой представляют кикнадзе и компания.Дело смородских живёт и процветает.ОЧЕНЬ ЖАЛЬ!
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DOCTOR PENALTY
1590148758
Юрий Павлович, забудь про этого козла! Не стоит никаких комментов.
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PAREVG.
1590153284
Юрий шПалыч, не обращай внимания на грызуна. Есть пословица в тему: не тронь его, оно и не воняет Если отвечать - вони больше будет.
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фанат джигурды
1590153340
В следующем интервью грузин скажет, что Юрий Палыч был слишком молчалив, неэнергичен и ему было все равно на происходящее на поле. УКИК!!!!!!!!!!!!
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vmonomah17
1590153839
Шпалычу лучше молчать и не комментировать слова кикнадзе, т.к. болелы все и так знают.
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Retiremen_VMF
1590155931
Я болельщик другой команды, но Локо уважаю. Назначение гендиректором комментатора, отважный шаг, и незачем опускаться на этот уровень. Задачи у специалистов разные. У одного- работать языком, у другого- руководить командой. Уважаемый тренер не должен оправдываться.
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Valeron2790
1590175939
Кикнадзе вор и лицемер. Никаких адекватных доводов, просто мерзкий лицемер. Сейчас придёт Николич, и выиграет чемпионат, с пятью игроками молодёжи в старте. Не болельщик Локо, но то как урод, не чистый на руку, сначала слил, так теперь ещё и и гонит на легенду клуба.
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