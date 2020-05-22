Семин – о словах Кикнадзе: «Посчитайте, сколько молодых играло у меня в команде! Больше всех в лиге»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не согласен с заявлением генерального директора московского клуба Василия Кикнадзе о недостаточном доверии молодежи с его стороны.

«Про интервью Кикнадзе даже нечего комментировать. Там ничего не сказано, чтобы что-то комментировать. Я не уделял внимание молодежи? Да вы посчитайте, сколько молодых играло у меня в команде! Больше всех в лиге!» – сказал 73-летний специалист.