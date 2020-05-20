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  • Московские клубы РПЛ пожаловались Дюкову и Прядкину на неравные условия при подготовке к возобновлению сезона

Московские клубы РПЛ пожаловались Дюкову и Прядкину на неравные условия при подготовке к возобновлению сезона

20 мая 2020, 23:30
15

«Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» написали письмо на имя президента РФС Александра Дюкова, в котором пожаловались не неравные условия при подготовке команд к возобновлению сезона. Полный текст с подписями руководителей доступен ниже.

Копия письма отправлена президенту РПЛ Сергею Прядкину. В нем клубы отметили, что в связи с ограничениями со стороны властей не могут начать тренировочный процесс.

  • Уже известно, что указанные клубы вскоре приступят к тренировкам.
  • Возобновление сезона намечено на 21 июня.
  • В чемпионате с отрывом лидирует «Зенит».

Источник: Metaratings

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Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Локомотив Спартак Прядкин Сергей Дюков Александр
Комментарии (15)
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New Life
1590008698
Без тупизма у нас никак.
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_Marqella_
1590027818
Стыдно за московские клубы, жаловаться не хорошо...
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vka1970
1590031014
Тю, я уже не удивлён.Власти делают всё, что им выгодно не смотря ни на что.Зенит команда властелина Кремля и потому им всё положено, а другим фиг.Всё делается в интересах небольшой кучки людей.Иначе трудно объяснить парады в разгар пандемии и установка вымпела победы на дне Марианской впадины.У нас в стране деньги девать уже больше не куда.Нет не пенсионеров, не многодетных, да и вообще болезни нет и все пристроены и радостно работают за копейки.
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oyabun
1590035067
В Краснодарском крае тоже жесткий карантин и занятия спортом запрещены. Клуб в таком же положении как и московские команды.
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vladimir-7
1590041306
В Москве оленевод Собянин тихо создаёт проблемы, а затем с криками УРА на всю страну их устраняет, показывая свою деятельность в преодолении этих проблем, являясь как бы, незаменимым хозяйственником.
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Давид59
1590044829
А выехать начать тренировки за пределы Москвы что нельзя?
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paracetamol
1590063524
Так писали бы Собянину, Дюков тут при чем?
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Hektor 84
1590100376
Так вся зараза из Москвы и распространяется.
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