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    Московские клубы РПЛ пожаловались Дюкову и Прядкину на неравные условия при подготовке к возобновлению сезона

    «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» написали письмо на имя президента РФС Александра Дюкова, в котором пожаловались не неравные условия при подготовке команд к возобновлению сезона. Полный текст с подписями руководителей доступен ниже.

    Копия письма отправлена президенту РПЛ Сергею Прядкину. В нем клубы отметили, что в связи с ограничениями со стороны властей не могут начать тренировочный процесс.

    • Уже известно, что указанные клубы вскоре приступят к тренировкам.
    • Возобновление сезона намечено на 21 июня.
    • В чемпионате с отрывом лидирует «Зенит».

    Источник: Metaratings

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    20.05.2020 23:30
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14715

      bset 1 час назад

      Забейте, господа. Неделей раньше, неделей позже. Все равно к продолжению сезона вылезут какие-нибудь причины не доигрывает и Зенит себе сможет смело +1 титул рисовать. Все это возобновление только ради этого и затевалось, чтобы результаты не отменять, а не для того, чтобы кто-то подготовился и матчи проводил.

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      Рейтинг: +2421

      alarm 1 час назад

      одно такое небольшое замечание: когда у нас чр+кр+лч/ле - а какие-нибудь подлые хряки играют раз в неделю, мы чёт не возмущаемся. при этом очевидно, что хрячью даже лишнее время на подготовку ничего не даёт, раз болтаются где-то на дне таблицы.

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      Рейтинг: +1756

      serhio80 > alarm 59 минут назад

      Не переживай придурок, ты на дне с рождения обижаешь) на дне болота)

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      Рейтинг: +929

      New Life 1 час назад

      Без тупизма у нас никак.

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