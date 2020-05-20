Московские клубы РПЛ пожаловались Дюкову и Прядкину на неравные условия при подготовке к возобновлению сезона

«Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» написали письмо на имя президента РФС Александра Дюкова, в котором пожаловались не неравные условия при подготовке команд к возобновлению сезона. Полный текст с подписями руководителей доступен ниже.

Копия письма отправлена президенту РПЛ Сергею Прядкину. В нем клубы отметили, что в связи с ограничениями со стороны властей не могут начать тренировочный процесс.