Московские клубы РПЛ пожаловались Дюкову и Прядкину на неравные условия при подготовке к возобновлению сезона

«Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» написали письмо на имя президента РФС Александра Дюкова, в котором пожаловались не неравные условия при подготовке команд к возобновлению сезона. Полный текст с подписями руководителей доступен ниже.
Копия письма отправлена президенту РПЛ Сергею Прядкину. В нем клубы отметили, что в связи с ограничениями со стороны властей не могут начать тренировочный процесс.
- Уже известно, что указанные клубы вскоре приступят к тренировкам.
- Возобновление сезона намечено на 21 июня.
- В чемпионате с отрывом лидирует «Зенит».
Источник: Metaratings
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