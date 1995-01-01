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    Бабаев: «Почему продлили Гончаренко на год? Времена очень непростые сейчас»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему новый контракт с главным тренером Виктором Гончаренко продлен всего на один сезон. Функционер призвал не искать подвоха.

    «У нас с Гончаренко абсолютно доверительные отношения, поэтому искать подвох в этом не стоит. Мы в любой момент можем договориться обо всем. Будем смотреть по ситуации, тем более времена очень непростые сейчас», – заметил Бабаев.

    • Белорусский специалист работает в клубе с декабря 2016 года.
    • Вместе с московским клубом он дважды занимал второе место в РПЛ, доходил до 1/4 финала Лиги Европы и выигрывал Суперкубок России.
    • Сейчас ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +147

      Маленький 1 час назад

      Всем,кому за 30 контракты только на год

      0
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      Рейтинг: +1146

      Cleaner > Маленький 14 минут назад

      Месси 32, Роналду 35. Может на мастерство смотреть нужно, а не на цифры в графе возраста? Ну да МАЛЕНЬКИМ все, кому за 20(двадцать) стариками кажутся. Это пройдет. С возрастом.)

      0
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      Рейтинг: +3024

      морозз 2 часа назад

      Пипец, Сёмина слили а теперь и белоруса готовят через год домой!

      0
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      Рейтинг: +754

      Play 2 часа назад

      Интересный заголовок, не "Почему продлили контракт с Гончаренко на год?", а "Почему продлили Гончаренко на год?". Как проститутку в бане продлили.

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      Рейтинг: +14712

      bset 2 часа назад

      Заголовок: Подписали контракт всего на год, потому что времена непростые
      Суть: Подписали всего на год, но в любой момент сможем договориться о большем. Все будем смотреть по ситуации, тем более времена непростые сейчас

      Журналюхи в лучшем своем проявлении

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