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  • Бабаев: «Почему продлили Гончаренко на год? Времена очень непростые сейчас»

Бабаев: «Почему продлили Гончаренко на год? Времена очень непростые сейчас»

20 мая 2020, 19:54
6

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему новый контракт с главным тренером Виктором Гончаренко продлен всего на один сезон. Функционер призвал не искать подвоха.

«У нас с Гончаренко абсолютно доверительные отношения, поэтому искать подвох в этом не стоит. Мы в любой момент можем договориться обо всем. Будем смотреть по ситуации, тем более времена очень непростые сейчас», – заметил Бабаев.

  • Белорусский специалист работает в клубе с декабря 2016 года.
  • Вместе с московским клубом он дважды занимал второе место в РПЛ, доходил до 1/4 финала Лиги Европы и выигрывал Суперкубок России.
  • Сейчас ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Гончаренко Виктор Бабаев Роман
Комментарии (6)
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bset
1589995560
Заголовок: Подписали контракт всего на год, потому что времена непростые Суть: Подписали всего на год, но в любой момент сможем договориться о большем. Все будем смотреть по ситуации, тем более времена непростые сейчас Журналюхи в лучшем своем проявлении
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Play
1589996546
Интересный заголовок, не "Почему продлили контракт с Гончаренко на год?", а "Почему продлили Гончаренко на год?". Как проститутку в бане продлили.
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морозз
1589996994
Пипец, Сёмина слили а теперь и белоруса готовят через год домой!
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Маленький
1589999702
Всем,кому за 30 контракты только на год
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BRO_football
1590009365
Зато у Локомотива простые. Они ведь со своим лучшим тренером не стали продлевать контракт. Вот у них как всё хорошо! Полностью уверены в своём будущем.
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