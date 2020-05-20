Бабаев: «Почему продлили Гончаренко на год? Времена очень непростые сейчас»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему новый контракт с главным тренером Виктором Гончаренко продлен всего на один сезон. Функционер призвал не искать подвоха.
«У нас с Гончаренко абсолютно доверительные отношения, поэтому искать подвох в этом не стоит. Мы в любой момент можем договориться обо всем. Будем смотреть по ситуации, тем более времена очень непростые сейчас», – заметил Бабаев.
- Белорусский специалист работает в клубе с декабря 2016 года.
- Вместе с московским клубом он дважды занимал второе место в РПЛ, доходил до 1/4 финала Лиги Европы и выигрывал Суперкубок России.
- Сейчас ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России.
Источник: «Спорт-Экспресс»