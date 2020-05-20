ЦСКА продлил контракт с Гончаренко до 2021 года

Теперь еще один отмазка появился!, из-за пандемии!
- Почему провалили конец сезона?
- Эх если бы не корона-вирус,,,,, мы были в тройке
ЦСКА продлил сотрудничество с главным тренером Виктором Гончаренко.
Новый контракт действует до окончания сезона-2020/21.
- Белорусский специалист работает в клубе с декабря 2016 года.
- Вместе с московским клубом он дважды занимал второе место в РПЛ, доходил до 1/4 финала Лиги Европы и выигрывал Суперкубок России.
- Сейчас ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России.
#ЦСКА продлил контракт с #ВМГ до окончания сезона-2020/21!: https://t.co/bxl9JC4Sn7 pic.twitter.com/uLhAmmoyZO— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 20, 2020