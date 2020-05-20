Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    ЦСКА продлил контракт с Гончаренко до 2021 года

    ЦСКА продлил сотрудничество с главным тренером Виктором Гончаренко.

    Новый контракт действует до окончания сезона-2020/21.

    • Белорусский специалист работает в клубе с декабря 2016 года.
    • Вместе с московским клубом он дважды занимал второе место в РПЛ, доходил до 1/4 финала Лиги Европы и выигрывал Суперкубок России.
    • Сейчас ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:11
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1505

      _Kesh_Suntar_ 1 час назад

      Теперь еще один отмазка появился!, из-за пандемии!
      - Почему провалили конец сезона?
      - Эх если бы не корона-вирус,,,,, мы были в тройке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      Play 3 часа назад

      Ганчаренка

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +233

      AleSan4es 3 часа назад

      Думаю след сезон при должном усилении в тройке будут!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1140

      Cleaner > AleSan4es 1 час назад

      Локомотив отвалился, денег Коням теперь дадут. Если бы не тренер, можно было бы и на чемпионство замахнуться!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76653
    #5
    insider_retro
    66032
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru