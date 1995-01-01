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    «Талантливый парень, многое сделавший для российского футбола». Семин поздравил Гончаренко с новым контрактом

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение ЦСКА продлить контракт с Виктором Гончаренко. Белорусский специалист подписал соглашение до окончания следующего сезона.

    «Я хочу поздравить Гончаренко. Это очень правильное и своевременное решение. Он талантливый парень, один из тех, кто пришел в российский футбол и очень многое сделал для его развития», – сказал Семин.

    • Гончаренко работает в ЦСКА с декабря 2016 года.
    • Вместе с московским клубом он дважды занимал второе место в РПЛ, доходил до 1/4 финала Лиги Европы и выигрывал Суперкубок России.
    • Сейчас ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11104

      vladimir-7 49 минут назад

      Ну теперь некоторые жаждущие увольнения В.М.Ганчаренко успокоятся.

      0
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      ...
      Рейтинг: +11104

      vladimir-7 > vladimir-7 21 минуту назад

      Достойная оценка работы В.Ганчаренко великим тренером.

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