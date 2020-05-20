«Талантливый парень, многое сделавший для российского футбола». Семин поздравил Гончаренко с новым контрактом

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение ЦСКА продлить контракт с Виктором Гончаренко. Белорусский специалист подписал соглашение до окончания следующего сезона.

«Я хочу поздравить Гончаренко. Это очень правильное и своевременное решение. Он талантливый парень, один из тех, кто пришел в российский футбол и очень многое сделал для его развития», – сказал Семин.