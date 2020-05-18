Семак – о досрочном завершении ФНЛ: «Это решение далеко от справедливости»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение досрочно завершить сезон в ФНЛ.

«ФНЛ далек от справедливого результата. Наверное, этот выбор был как-то аргументирован. Разница в очках между командами, которые находятся на 3-м и 4-м местах, и лидерами минимальна. Спортивная составляющая здесь далеко не оптимальна.

Думаю, есть много вопросов, которые обсуждались руководителями прежде, чем было принято решение. К сожалению для многих команд, решение было такое. Справедливым его назвать сложно, потому что на футбольном поле так и не выяснили, кто сильнее. Но раз решили те, кто уполномочен принимать такие решения, значит так и будет», – сказал Семак.