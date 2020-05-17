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    Семак – о досрочном завершении ФНЛ: «Это решение далеко от справедливости»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение досрочно завершить сезон в ФНЛ.

    «ФНЛ далек от справедливого результата. Наверное, этот выбор был как-то аргументирован. Разница в очках между командами, которые находятся на 3-м и 4-м местах, и лидерами минимальна. Спортивная составляющая здесь далеко не оптимальна.

    Думаю, есть много вопросов, которые обсуждались руководителями прежде, чем было принято решение. К сожалению для многих команд, решение было такое. Справедливым его назвать сложно, потому что на футбольном поле так и не выяснили, кто сильнее. Но раз решили те, кто уполномочен принимать такие решения, значит так и будет», – сказал Семак.

    • Сезон-2019/20 выиграл «Ротор».
    • По итогам текущего сезона из ФНЛ никто не вылетел, кроме команд, по своей инициативе снявшихся с турнира по финансовым причинам.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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