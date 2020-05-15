Metaratings: «Спартак» выкупил Соболева, игрок будет получать 95 миллионов рублей в год

«Спартак» воспользовался опцией арендного соглашения и выкупил у «Крыльев Советов» форварда Александра Соболева, пишет Metaratings. Игрок выступает в Москве с зимы.
По сведениям инсайдера Сергея Егорова, стоимость трансфера составила 4,5 миллиона евро. Зарабатывать в «Спартаке» игрок будет 1,2 миллиона в год.
- За «Спартак» Соболев сыграл в трех матчах.
- Москвичи в РПЛ идут восьмыми.
- Сезон должен возобновиться 21 июня.
Источник: Metaratings
Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.