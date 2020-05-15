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  • Metaratings: «Спартак» выкупил Соболева, игрок будет получать 95 миллионов рублей в год

Metaratings: «Спартак» выкупил Соболева, игрок будет получать 95 миллионов рублей в год

15 мая 2020, 23:28
20

«Спартак» воспользовался опцией арендного соглашения и выкупил у «Крыльев Советов» форварда Александра Соболева, пишет Metaratings. Игрок выступает в Москве с зимы.

По сведениям инсайдера Сергея Егорова, стоимость трансфера составила 4,5 миллиона евро. Зарабатывать в «Спартаке» игрок будет 1,2 миллиона в год.

  • За «Спартак» Соболев сыграл в трех матчах.
  • Москвичи в РПЛ идут восьмыми.
  • Сезон должен возобновиться 21 июня.

Источник: Metaratings

Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Соболев Александр
Комментарии (20)
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DOCTOR PENALTY
1589575788
Совсем неплохая ЗП для лавочника. Всё, жизнь состоялась, теперь годика три можно отдохнуть.
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bset
1589576584
Соболев красава. С одного яркого сезона выбил себе 100 млн в год. Теперь можно смело выдохнуть и пойти полировать лавку.
Ответить
absent32
1589577017
пишите сумму зп в долларах или евро, но не в рублях))) страшно читать такие числа
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vladimir-7
1589605168
А что, трансферное окно уже открыли?
Ответить
Derzkiy1
1589617195
Что в нем такого особенного, что из воспитанников заигрывать не нужно , а брать полено одним словом
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Garrincha58
1589618224
и зачем ему теперь за рубеж стремиться ему больше нигде столько не дадут опять чиновники на одни и те же грабли наступают
Ответить
subbotaspartak
1589640535
Если Тедеска ему поможет, Может что-то сможет. Давайте играть в футбол, ГОЛГОЛГОЛ!!!
Ответить
Fan Loko mik
1589641050
Вот зачем так баловать молодых игроков???? Это конечно не только Соболева касается.....ему теперь очень трудно будет найти мотивацию......нах..на куда то расти и так всё в АЖУРЕ!
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Граф2019
1589651206
куда самосвал подогнать?
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zigbert
1589657410
Вот и хорошо. Лишь бы теперь играл в соответствии со своей зарплатой.
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