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    Metaratings: «Спартак» выкупил Соболева, игрок будет получать 95 миллионов рублей в год

    «Спартак» воспользовался опцией арендного соглашения и выкупил у «Крыльев Советов» форварда Александра Соболева, пишет Metaratings. Игрок выступает в Москве с зимы.

    По сведениям инсайдера Сергея Егорова, стоимость трансфера составила 4,5 миллиона евро. Зарабатывать в «Спартаке» игрок будет 1,2 миллиона в год.

    • За «Спартак» Соболев сыграл в трех матчах.
    • Москвичи в РПЛ идут восьмыми.
    • Сезон должен возобновиться 21 июня.

    Источник: Metaratings

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    15.05.2020 23:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2156

      absent32 49 минут назад

      пишите сумму зп в долларах или евро, но не в рублях))) страшно читать такие числа

      1
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      Рейтинг: +14599

      bset 56 минут назад

      Соболев красава. С одного яркого сезона выбил себе 100 млн в год. Теперь можно смело выдохнуть и пойти полировать лавку.

      1
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      Рейтинг: +16658

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Совсем неплохая ЗП для лавочника. Всё, жизнь состоялась, теперь годика три можно отдохнуть.

      1
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      Рейтинг: +504

      elessar arnor 1 час назад

      при средней цене куриной филешки в 220р, так-так..431к филешек..черт, счастливый парень, столько можно нагетсов наделать

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