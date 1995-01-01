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    Игрок «Ислочи» Янсане: «Я хочу, чтобы чемпионат Белоруссии прервался на карантин. Да поможет бог»

    Футболист «Ислочи» Момо Янсане считает, что чемпионат Белоруссии нужно прервать, поскольку в его команде диагностировали коронавирус. Гвинеец рассчитывает на бога.

    «Несколько членов «Ислочи» заболели коронавирусом, желаю им крепкого здоровья. Я хочу санитарных мер, включая карантин, прежде чем продолжать играть. Да поможет бог», – написал Янсане в твиттере.

    • «Ислочь» в Высшей лиге идет четвертой.
    • Янсане выступает в Белоруссии с прошлого года.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 302000 человек.

    Источник: твиттер Момо Янсане

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