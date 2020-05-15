Игрок «Ислочи» Янсане: «Я хочу, чтобы чемпионат Белоруссии прервался на карантин. Да поможет бог»

Футболист «Ислочи» Момо Янсане считает, что чемпионат Белоруссии нужно прервать, поскольку в его команде диагностировали коронавирус. Гвинеец рассчитывает на бога.
«Несколько членов «Ислочи» заболели коронавирусом, желаю им крепкого здоровья. Я хочу санитарных мер, включая карантин, прежде чем продолжать играть. Да поможет бог», – написал Янсане в твиттере.
- «Ислочь» в Высшей лиге идет четвертой.
- Янсане выступает в Белоруссии с прошлого года.
- По всему миру от коронавируса умерло более 302000 человек.
Источник: твиттер Момо Янсане