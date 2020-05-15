Игрок «Ислочи» Янсане: «Я хочу, чтобы чемпионат Белоруссии прервался на карантин. Да поможет бог»

Футболист «Ислочи» Момо Янсане считает, что чемпионат Белоруссии нужно прервать, поскольку в его команде диагностировали коронавирус. Гвинеец рассчитывает на бога.

«Несколько членов «Ислочи» заболели коронавирусом, желаю им крепкого здоровья. Я хочу санитарных мер, включая карантин, прежде чем продолжать играть. Да поможет бог», – написал Янсане в твиттере.