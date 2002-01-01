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    Клубам АПЛ разрешено заключать краткосрочные контракты с игроками, чтобы доиграть сезон в текущих составах

    Клубы АПЛ единогласно приняли согласились на то, чтобы в лиге разрешили заключать контракты на короткий срок с игроками, соглашения которых действуют до 30 июня.

    Поскольку в Англии не определена точная дата возобновления и окончания сезона, клубы обеспокоены тем, как быть с игроками, чьи контракты истекают в июне. Собрание клубов решило, что можно продлевать соглашения до конца сезона по обоюдному согласию сторон. Клубы должны будут согласовать продление контрактов до 23 июня.

    Такое решение принято для того, чтобы команды смогли доиграть сезон в текущих составах.

    • АПЛ была прервана в марте из-за пандемиии коронавируса.
    • Турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль», которому до победы в чемпионате осталось набрать шесть очков.

    Источник: Официальный сайт АПЛ

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