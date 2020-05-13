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    Возобновление АПЛ могут отложить до 19 июня

    АПЛ до сих пор не определила точную дату возобновления сезона, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса.

    Ранее сообщалось, что матчи лиги могут вернуться 12 июня, однако, по информации The Telegraph, рестарт турнира, возможно, отложат на неделю.

    Дело в том, что футболисты и тренеры требуют проработать вопросы, касающиеся рисков, связанных с возвращением к тренировкам и проведением матчей.

    • В АПЛ осталось провести девять туров.
    • На сегодняшний день с 25-очковым преимуществом в турнирной таблице чемпионата лидирует «Ливерпуль».

    Источник: The Telegraph

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