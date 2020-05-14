Возобновление АПЛ могут отложить до 19 июня

АПЛ до сих пор не определила точную дату возобновления сезона, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что матчи лиги могут вернуться 12 июня, однако, по информации The Telegraph, рестарт турнира, возможно, отложат на неделю.

Дело в том, что футболисты и тренеры требуют проработать вопросы, касающиеся рисков, связанных с возвращением к тренировкам и проведением матчей.